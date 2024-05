Novidades |Do R7

Votação para definir os 14 participantes que vão para a Mansão abre nesta terça (7) O público de A Grande Conquista vai acompanhar a repercussão do fechamento das Casas Azul e Verde, e a mudança de todos os Vileiros para a Casa Laranja

Público definirá quem serão os próximos 14 Conquisteiros (Edu Moraes/RECORD)

Nesta terça-feira (7), em A Grande Conquista, será aberta, oficialmente, a votação para o público definir, entre os 30 Vileiros, quem vai direto para a Mansão. Seis participantes já estão definidos: Anahí, Bruno Cardoso, Cel, Dona Geni, Hadad e Kaio Perroni. A votação ficará aberta até quinta-feira (9), quando serão anunciados, ao vivo, os 14 novos moradores da Mansão.

Ainda no programa desta terça-feira, o público vai acompanhar a repercussão do fechamento das Casas Azul e Verde e a mudança de todos os Vileiros para a casa Laranja, além da última abertura do mercadinho da Vila e ainda como foi a reação dos novos jogadores garantidos na Mansão.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

