‘Vou esperar por ela aqui fora’, revela Destri sobre Bifão

‘Vou esperar ela [Bifão] aqui fora’, revela Destri após eliminação A quarta Zona de Risco da temporada levou 17 Vileiros a se despedirem do jogo (reproducao playplus)

A reta final da Vila está pegando fogo! Ju Nogueira, apresentadora de O Grande React, bateu um papo com os 17 Vileiros que deixaram A Grande Conquista 2 na segunda (6).

Logo de primeira, Ju Nogueira divulgou quem foram os moradores mais votados para os ex-Vileiros, que não esconderam a surpresa com a notícia. Hadad e Kaio Perroni estão confirmados na Mansão.

Em seguida, Danese respondeu às acusações de ser “leva e traz” e se ele achava que a polêmica da água parada influenciou na decisão do público. “Eu vim aqui para jogar sendo Danese, não vim para ser máscara nenhuma”, reagiu. Logo depois, assumiu que pode ter sido infeliz ao mencionar uma doença no seu discurso. “Eu quis dizer que a Casa Verde era muito parada”, defendeu.

E para a tristeza dos solteiros, Matheus Destri foi eliminado. “O que eu tenho para falar sobre isso é que eu vou esperar ela aqui fora”, revelou Destri, que achava que o romance seria uma garantia do participante no jogo.

Assista ao momento:

Na sua vez, Maizy Magalhães comentou que fez um bom jogo, mas que deveria ter opinado mais. Na mesma linha, Vivi disse que queria se envolver em alguma briga: “Eu acho que faltou mais de empenho, de brigar, de arrumar algum tipo de treta”. Além disso, a ex-Vileira confessou que comeu uma goiaba escondida com Andreia. “Levei para debaixo do edredom e comi”. Eita!

Logo após, foi a vez do Danilo encarar a pergunta de Ju Nogueira. “Aquilo que achei que era justo e que tinha que me impor, eu me impus”, respondeu o empresário. Já Raphinha revelou que evitou entrar em algumas questões na Vila e que, infelizmente, não entregou o que o público queria.

A ex-Vileira Bina aproveitou O Grande React para criticar a fala envolvendo dengue que Danese fez na Vila: “Eu sou da área da saúde e hoje a gente vê que muitas pessoas estão morrendo por conta da dengue. Não era o comentário mais adequado diante do cenário que vemos hoje”.

Por sua vez, Laura comentou sobre sua participação no reality: “O que mais me incomodou foram as brigas”, confessou. Claudinha declarou que se entrar em um próximo reality, irá se meter em todo tipo de briga. Será que ela se arrependeu? Além disso, Biel disse que vai precisar de um tempo para analisar e entender como foi sua participação no jogo.

Jonas Bento respondeu qual foi o pior momento na sua opinião e mandou um recado para o público de casa: “Para quem vê de fora, é fácil falar”.

“Falei o que quis, para quem eu quis, na cara, por trás, de qualquer jeito”, disparou Nathana após analisar qual foi o seu maior erro no reality.

Por fim, Poliana revelou que Guipa conseguiu o que queria: tirar a participante da competição. “Acho que foi o jogo que ele [Guipa] fez”, disparou sobre embate com o jornalista.

Assista o bate-papo completo:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.