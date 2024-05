VT Plus, Fofocapp, Manipulapp: confira os melhores momentos da dinâmica de A Grande Conquista Na atividade de apontamento, cada Conquisteiro precisava escolher um app para “baixar” no celular do adversário e, claro, que pegou fogo!

Dinâmica colocou fogo no parquinho de A Grande Conquista 2

Mais uma dinâmica de apontamentos incendiou A Grande Conquista 2! A ConquiStore prometeu estremecer a Mansão envolvendo todos os Conquisteiros e cumpriu com sucesso. Nela, cada jogador teve que dizer quais aplicativos não podiam faltar no “celular” do adversário escolhido. Manipulapp, Marionapp, VT Plus, Fofoca App, Appreguiça e Jardim da Conquista. Qual foi o mais escolhido? Confira!

Hideo, Dono da semana, abriu os trabalhos e escolheu o aplicativo “VT Plus” para Guipa. “Eu não gosto de embates que são um pouco agressivos. Ele está desmerecendo os sentimentos alheio”, justificou o professor. O jornalista respondeu dizendo que é um comunicador: “Eu sou uma pessoa que busca VT para ter a oportunidade de falar com o Brasil”, retrucou.

De Albú também escolheu o aplicativo “VTPlus” para Anahí e, em seguida, explicou o motivo: “Ela gosta de aparecer”. A modelo, por sua vez, se defendeu dizendo que ele era mal educado e que terá que “aturar os VTs” dela até o fim do jogo. Além disso, a empresária criticou o rival dizendo que ele joga em grupo: “Não tem jogo mais baixo, a meu ver, do que jogar em grupo”. Eita!

Em seguida, foi a vez de Fellipe, que chamou Cel de “incoerente”. Para o policial, a discordância está, principalmente, quando Cel chama Hadad de agressivo, mas convida Guipa para conversar sobre jogo - ele que é visto como agressivo por parte dos jogadores. “Não faz parte do jogo dele, o jogo dele é pacífico”, justificou. “Acho que o Fellipe tem que cuidar da vida dele”, rebateu o influenciador.

Brenno indicou Edlaine para “baixar” o “Marionapp“ e explicou a escolha: “Eu vejo ela comprando brigas alheias, e se colocando à frente dessas pautas”. Ao se defender, a modelo foi chamada de “planta” e ela disparou: “Porque eu não jogo com você! Quem vê meu jogo é o Brasil”, e mandou o modelo calar a boca. Logo após, a Conquisteira citou o nome de Lizi, que imediatamente respondeu: “A sua postura nesse jogo é desprezível, é um show de desrespeito. [...] É prepotente, sim, é soberba sim!”

Na vez de Hadad, Lizi foi chamada e o empresário indicou o app “Marionapp” para a adversária. O motivo? O desentendimento que eles tiveram após a festa. “Você só cria grupos e vem para cá [para o ao vivo] se defender atrás de pessoas”. “Eu sou marionete ou eu manipulo? Eu tô confusa nos seus argumentos”, questionou a ex- A Fazenda. “É Maria vai com as outras”, respondeu Hadad sem medo algum.

Outra briga que ganhou destaque na dinâmica foi de Dona Geni com Fernando. Eles não estão convivendo de maneira amigável na Mansão e, nos últimos dias, o ator tem se irritado com os comportamentos de Conquisteira. Fê escolheu o “Manipulapp” e a sua principal crítica é que os moradores tratam Dona Geni como uma “senhora de idade”. “Não estou aguentando mais a convivência com a Geni”, reclamou. “Tá falando até na minha idade? Você não é calendário não”, rebateu a mãe de Jaquelline Grohalski. Segundo o ator, Dona Geni manipula as pessoas com o jeito de coitada. “Você é um falso”, rebateu a Conquisteira.

Ufa! A dinâmica soltou fogo para todos os lados e o aplicativo mais “baixado” pelos nossos Conquisteiros foi o “VT Plus”, uma bela homenagem ao PlayPlus, né?

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

