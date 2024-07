Zonas de Risco quádruplas, saída inesperada e tretas: veja como foi a semana de A Grande Conquista O jogo entrou no modo turbo, com sequência de eliminações e surpresas

A semana foi caprichada em A Grande Conquista! Reprodução/PlayPlus

O público precisou afivelar bem os cintos para acompanhar todos os acontecimentos da semana em A Grande Conquista! Rolaram três eliminações, Zonas de Risco diferenciadas, participante retirado do programa, tretas cheias de deboche e muitas emoções. Se liga!

No fundo do Mar!

A dinâmica agitou os ânimos da Mansão! Os Conquisteiros precisaram escolher um animal marítimo que representasse os adversários. Rachel Sheherazade explicou: “O polvo, que é inteligente, estrategista e manipulador. O tubarão, que é do tipo mal-humorado e difícil de conviver. O caranguejo, aquele que só anda de lado e não evolui. Por último, o baiacu, que é impaciente e estressado!”

Rolaram trocas de farpa, alfinetadas e muita treta!

Roças quádruplas

Os Conquisteiros foram surpreendidos por dinâmicas diferentes na formação das berlindas! Na terça (9), rolou a primeira surpresa durante a votação. Após fecharem três vagas na Zona de Risco, Rachel Sheherazade anunciou o Resta Um. Kaio sobrou e fechou o quarteto ao lado de Geni, Fellipe e Lizi.

Na sexta (12), uma nova berlinda quádrupla foi montada, com Brenno, Guipa, Hadad e Taty Pink. O empresário conseguiu se salvar na Prova da Virada e colocou Rambo em seu lugar.

Eliminações

Ao todo, foram quatro berlindas ao longo da semana! Na quarta (10), Geni disse adeus à competição com 15,27% dos votos. Quinta (11), foi a vez de Lizi sair do reality completaço, ela enfrentou Zona de Risco difícil ao lado de Guipa e Kaio, saindo com 16,45%. No sábado (13), Brenno levou a pior na berlinda quádrupla, recebendo apenas 13,49% dos votos. A última berlinda da semana foi formada no domingo (14).

Susto!

Todos foram pegos de surpresa por uma notícia triste na sexta (12). Fellipe foi retirado do programa por conta de um processo interno do batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo. Segundo nota da PM, ele não poderia estar afastado do trabalho: “Por ter menos de 10 (dez) anos de serviço, não houve amparo legal para que tivesse a dispensa concedida pela administração pública”. Os Conquisteiros sofreram com a saída do amigo, Taty ficou aos prantos.

Últimos Donos

A Troca de Poder rolou na madrugada do sexta (12). Cel foi o grande vencedor da disputa e convidou Hadad, seu grande rival, para dividir o cargo. O donado foi a jato, a votação aconteceu na mesma noite. Eles escolheram Taty Pink em consenso, mas a cantora se salvou na berlinda!

Tretas

Na quinta (11), dois barracos chamaram atenção nessa semana, e ambos aconteceram entre Brenno e Guipa! O primeiro rolou dentro da Mansão, eles se desentenderam após discussão do modelo com Hadad. Guipa disse que Brenno era a piada do reality: “Três meses com o mesmo discurso!”

A briga foi do bate-boca ao deboche! O jornalista passou a chamar o rival de “Bananas de Pijama”, cantou a música dos personagens e pegou um cacho da fruta para zombar Brenno. Guipa levou a fruta para o sofá e colocou o “rival” para dormir.

Mais tarde, os Conquisteiros estavam jantando na área externa, quando Kaio sentou na mesma mesa de Guipa. Brenno viu e cochichou com Lizi, o que enfureceu o jornalista. O modelo ficou indignado com a “amizade” dos rivais e foi terminar de comer dentro da Mansão, por lá, tentou desestressar tomando um banho, e acabou esmurrando as paredes! Do lado de fora, Guipa teve uma pequena discussão com Lizi, ao falar mal de Brenno, e jogou uma cadeira no chão!

Próximos dias!

E fique ligado, a última semana do reality está imperdível! Na segunda (15) e na terça (16), o público vai encarar eliminações duplas. E se você está sentindo falta de um festerê animado, quarta (17) é dia de festa com todos os participantes! Já na quinta (18), rola a grande final do programa. Ufa!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

‌



