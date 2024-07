Guipa arrasa rival ao lado de Cel: ‘O grande mentiroso do jogo se chama Fernando’ O jornalista e o influencer soltaram o verbo em O Grande React; confira tudo o que rolou no papo logo após a eliminação

Em dose dupla, os ex-Conquisteiros falaram sobre o jogo logo após eliminação Reprodução / PlayPlus

O Grande React foi em dose dupla! Cel e Guipa foram eliminados da Mansão de A Grande Conquista na reta final, mas eles ainda tinha muito a dizer sobre o jogo. Os ex-Conquisteiros relembraram suas trajetórias, rivais e ainda repercutiram as críticas ao jogo. Confira!

Selfie começou o bate-papo com uma pergunta daquelas. Ele questionou Guipa sobre o que era pior: sair logo na reta final ou perder para Rambo, seu adversário? O jornalista disse que doeu mais sair para o seu rival, que é um dos maiores personagens da temporada. “Ele criou uma história em cima de mim, eu não considerava o meu principal rival [...] Eu apanhei para o Rambo, apanhar para o Rambo foi doído”, confessou.

Questionado sobre a demora de se abrir e mostrar o seu lado amoroso, Guipa explicou: “Pela dificuldade que tenho de me relacionar com as pessoas, demorei para mostrar o Guipa coração. Demorei para me aproximar das pessoas. É um saco ir para a Zona toda hora”. Ele ainda refletiu que se tivesse mais compaixão, esse lado mais carinhoso ficaria mais notável.

O jornalista também fez a sua defesa em relação ao Hadad e declarou que não foi falso com o empresário. “Coisa de jogo, não é falsidade, não, é jogo. O grande mentiroso do jogo se chama Fernando”, explicou.

Guipa refletiu sobre a sua mudança de postura no jogo, já que ele tinha pedido para ir à primeira Zona de Risco da Mansão. “Eu sou essa montanha-russa. Tinha hora que eu amava o jogo, tinha hora que eu queria ir para a minha casa”, disse.

Sobre as pessoas mais difíceis de conviver no reality, ele apontou Taty Pink e criticou a cantoria da Conquisteira. “Morre um panda na Ásia toda vez que a Taty canta essa música, estão extintos”, brincou. Já como campeão da temporada, elencou Hadad, mas que não aguentava mais ouvir as pessoas elogiando o adversário.

Já Cel confessou que não desejava o prêmio de R$ 1 milhão: “Queria vencer por ser eu, não pelo prêmio. Meu prêmio é mais espiritual”, explicou.

Selfie indagou Cel: “Tu foi procurar união em Itapecerica, em A Grande Conquista?” e Ju Nogueira provocou o influencer dizendo que nem o jogo da paz o público conseguiu ver. “Tu se apagou de uma forma que a gente não conseguiu nem ver o jogo da paz”, criticou a apresentadora. Ele se defendeu dizendo que focou em ajudar todas as pessoas do confinamento. “Eu sinto que cada pessoa tem uma alma. Não é questão de embate, e sabia que já tinha muito ali e eu só seria mais um problema”, explicou.

Sobre a hora do ao vivo, sua principal queixa de nervosismo durante o período de confinamento, ele disse que mudou ao longo do tempo e conseguiu melhorar seus posicionamentos. “Foi muita maturidade que tive aqui dentro”, disse.

Por priorizar o coletivo e focar nas amizades como estratégia de jogo, Cel apontou que todos os jogadores que escolhem jogar individualmente estão longe do que acredita e incluiu Guipa nesse grupo. Climão!

Sobre as plantas do reality, Cel definiu: Lucas de Albú, Hideo, Taty Pink e ele mesmo. Ele ainda deixou sua torcida para Rambo.

