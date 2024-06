Will Rambo |Do R7

Bruno defende Rambo de críticas: ‘Me sinto no direito de falar por ele’ Em conversa com Lizi, o palhaço disse que os jogadores estão julgando o amigo (reprodução playplus)

Durante a última Atividade de Apontamento de A Grande Conquista 2, Rambo teve sua postura criticada por Any. Segundo a empresária, o humorista estava atrapalhando a dinâmica ao “soprar” as respostas. O assunto repercutiu na Mansão, Bruno saiu em defesa do amigo e Any rebateu em seguida.

Nesta terça, Bruno voltou a defender Rambo dizendo que se sente no direito de falar por ele, já que o humorista não se defende. “Não consigo ficar vendo as coisas acontecendo com ele e ele ficando quieto”, justificou para Lizi.

Lizi comentou que todo mundo é “grandinho” e não precisa de defesa. “Eu vendo aquela cena e sabendo que os dois têm meio que uma “farpinha”, eu não achei aquilo legal”, explicou a ex-peoa de A Fazenda.

Ao lembrar do que Rambo disse para Cel enquanto De Albú duelava na dinâmica, Bruno reprovou a brincadeira do amigo, mas justificou: “Ele não se lembra”.

Por fim, o palhaço disse que De Albú e Rambo devem sentar para entender qual o limite da brincadeira que eles podem ter. “A gente não tem que se envolver nisso”, concluiu.

Veja a conversa:

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

share Tanto na Vila, com 101 participantes, quanto na Mansão, com 20, a convivência atingiu limites terríveis de intimidade em A Grande Conquista! Rolaram tretas por pão mordido, toalha 'roubada', sunga molhada e assuntos constrangedores. Está percebendo a semelhança? Parecem brigas que aconteceriam na intimidade de uma família, quem sabe na sua casa?