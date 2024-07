Descontaço do Mercado Livre: 70% OFF e 18x sem juros no cartão só até este domingo (14) São milhares de produtos eletrônicos, moda e beleza, artigos para casa e muito mais com preços incríveis; aproveite!

Segunda edição de 2024 do Descontaço Mercado Livre acaba neste domingo (14)

A segunda edição de 2024 do “Descontaço”, campanha promocional do Mercado Livre que reúne milhares de produtos com até 70% OFF e parcelamento* especial em 18 vezes sem juros com o cartão Mercado Pago, acaba neste domingo (14). Está esperando o quê?

Até lá, é possível encontrar milhares de produtos eletrônicos (como eletrodomésticos, TV, smartphones, por exemplo), moda e beleza, artigos para casa e muito mais com preços incríveis. Além disso, assinantes de Meli+ podem ter frete grátis** em diversas ofertas.

Está achando que é só isso? Está enganado. Até 21 de julho novos assinantes poderão aproveitar uma promoção especial: os primeiros dois meses de assinatura por apenas R$ 9,90, para experimentar os benefícios do Meli+ e descobrir as vantagens de ser um assinante. Confira as promoções aqui.

“O ‘Descontaço’ é nossa data promocional proprietária, criada para oferecer descontos atrativos em períodos de menor movimentação no varejo, fora de sazonalidades. Ficamos muito satisfeitos em ver que, edição após edição, o Descontaço tem se tornado uma tradição aguardada pelos consumidores, que esperam esse momento para tirar aqueles sonhos do papel, adquirindo seus produtos tão desejados pelos melhores preços”, explica Cesar Hiraoka, Diretor de Marketing do Mercado Livre. As melhores ofertas estão aqui.

Para dar ainda mais destaque à campanha, o Mercado Livre conta com ampla estratégia de divulgação que inclui filmes televisivos mostrando aos consumidores as melhores ofertas. Além disso, a comunicação se estende aos demais canais do marketplace, como redes sociais - com conteúdos de influenciadores, plataformas digitais, OOH, programa de afiliados e outros formatos.





Descontaço é destaque na programação da RECORD

Já na RECORD, o Mercado Livre, maior e-commerce da América Latina, investiu em ações em programas de sucesso da emissora, como Hoje em Dia, Canta Comigo Teen e A Grande Conquista 2. A campanha promocional Descontaço também se estende para as redes sociais das respectivas atrações. Veja:

Sobre o Mercado Livre

O Mercado Livre é a companhia líder em e-commerce e serviços financeiros na América Latina, que oferece soluções para que pessoas e empresas possam comprar, vender, anunciar e enviar produtos por meio da internet, assim como soluções de pagamento, crédito, investimentos, seguros e gestão de benefícios.

Além da plataforma de e-commerce e do banco digital Mercado Pago, a empresa conta com os serviços do Mercado Ads, Mercado Envios, Mercado Livre VIS (Veículos, Imóveis e Serviços) e Mercado Shops.

Maior e mais completo marketplace da região, o Mercado Livre já reúne mais de 54 milhões de compradores ativos, que realizam 52 compras e 371 transações a cada segundo. Em 2023, sua receita líquida consolidada atingiu US$ 14,5 bilhões, quando também alcançou US$ 44,8 bilhões em vendas, superando a marca de mais de 1,4 bilhão de produtos vendidos.

Fundado em 1999 e presente em 18 países, o Mercado Livre superou a marca de 58 mil colaboradores diretos na região, mais de 22 mil apenas no Brasil, seu principal mercado. Atualmente, é uma das 10 melhores empresas para trabalhar no país, dentre as 10 melhores em tecnologia, sendo ainda a melhor para as mulheres.

*Parcelamento com Mercado Pago válido apenas para compras realizadas com cartão de crédito Mercado Pago em produtos selecionados. Sujeito à análise de crédito.

**Envios grátis dependerá do preço, peso e distância do envio do pedido, conforme as condições e limitações da oferta de frete grátis, disponível em mercadolivre.com.br/l/fretegratis. Bebidas alcóolicas: aprecie com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos.