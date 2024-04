Público decide o que cada dono da Casa da Vila deve fazer com R$ 5 mil Participe da enquete e ajude a mudar os rumos do jogo em A Grande Conquista

Vote na enquete para decidir o que cada dono da Casa da Vila deve fazer com R$ 5 mil (Edu Moraes/RECORD)

O público já começa a nova temporada de A Grande Conquista participando ativamente das dinâmicas do programa, por meio de enquetes e votações que prometem influenciar no jogo e decidir quem merece seguir na competição rumo a tão desejada Mansão.

E para agitar ainda mais a disputa, cada dono da Vila vai ganhar R$ 5 mil. Já está aberta no portal R7 uma votação para o público decidir o que Cacau Luz (casa laranja), Madshow (casa verde) e Claudia Carmo (casa azul) devem fazer com o dinheiro. As opções de respostas são: Compras no Mercadinho somente de itens de uso pessoal ou Dividir essa quantia com quatro moradores da sua própria casa.

Clique aqui para votar na enquete!

A votação encerra hoje e o resultado será revelado no programa desta quarta-feira (24).

A Grande Conquista 2 é exibida diariamente, de segunda a domingo, a partir das 22h30, na tela da RECORD. Com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.