Selfie Service: Lucas Selfie comenta definição da Mansão de A Grande Conquista 2 e fala sobre tragédia no RS Programa desta sexta (10) tem as participações de Graci Zermiani Gizelly Bicalho e Martina Sanzi; assista!

Lucas Selfie fala sobre A Grande Conquista 2 e tragédia no RS nesta sexta (10) Divulgação/Selfie Service

No programa Selfie Service desta sexta-feira (10), o apresentador Lucas Selfie comentou a definição do elenco da Mansão de A Grande Conquista 2, reality da RECORD, com Graci Zermiani e fala sobre a tragédia no Rio Grande do Sul com Gizelly Bicalho e Martina Sanzi. Confira:

