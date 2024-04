Sheherazade adianta sobre sua postura como apresentadora e avisa: “Não contem com minha torcida” Durante a live de A Grande Conquista, a jornalista garantiu que vai manter o profissionalismo e terá empatia com todos os participantes

Alto contraste

A+

A-

Sheherazade garante que não vai torcer para ninguém (Reprodução/Instragram)

Durante a live de A Grande Conquista, Lucas Selfie questionou Sheherazade sobre seu comportamento como apresentadora caso algum amigo ou ex-companheiro de A Fazenda seja um dos futuros Conquisteiros. A apresentadora adiantou que agirá com empatia e profissionalismo.

“Não contem com minha torcida. Todos, indistintamente, vão contar com a minha empatia, com a minha torcida ninguém. Estou ali como apresentadora, por mais que, fora das telas, eu possa ter alguma simpatia por um ou por outro, isso não pode interferir no meu trabalho”, garantiu.

Nos comentários, o público não poupa elogios a Rachel. “Com certeza vai ganhar o troféu de melhor apresentadora do ano!”, comentou uma fã. “Certíssima! E eu vou torcer para a apresentadora”, afirmou outra.

Confira o trecho:

Fique ligado e não perca a estreia de A Grande Conquista 2, no dia 22 de abril, às 22h30, na tela da RECORD.