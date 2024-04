Sheherazade divulga primeiros momentos frente às câmeras de A Grande Conquista 2: ‘Vamos pilotar esse programa’ Uma espiadinha nos bastidores do reality show aumentou, ainda mais, as expectativas do público; confira!

A contagem regressiva para o reality da RECORD começou! (Reprodução/Instagram)

Cada vez mais perto da estreia de A Grande Conquista 2, a apresentadora Rachel Sheherazade conseguiu aumentar ainda mais os ânimos do público com uma postagem no Instagram. Tanto nos stories quanto no feed, a jornalista revelou momentos que chamaram a atenção dos internautas.

Com o microfone na mão, a loira mostrou que, mais do que nunca, o modo apresentadora está “on”. O registro feito na gravação do primeiro piloto de A Grande Conquista 2 levou os seguidores da jornalista à loucura, que mostram nos comentários como está difícil conter a ansiedade.

Sobre o dia da estreia, uma fã admitiu: “Contanto os dias, as horas e os minutos”. Outra avisou: “Vai ser sucesso”. E entre elogios e confissões, um sentimento sobre a loira foi consenso: “Orgulho”.

Famosos como Erick Ricarte e Kally Fonseca também se fizeram presentes na publicação. “Vibrações positivas”, disparou o ex-Conquisteiro. Já a ex-peoa, mandou: “Boa sorte”.

Rachel não economizou nas postagens e teve até vídeo de espiadinha no seu camarim, em Itapecerica da Serra. “Vamos pilotar esse programa”, comemorou.

Confira:

Fique ligado! A Grande Conquista 2 estreia dia 22 de abril, às 22h30, na tela da RECORD.