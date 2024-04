Vai pegar fogo! A Grande Conquista 2 terá 100 moradores na Vila

Alto contraste

A segunda temporada de A Grande Conquista está com as inscrições abertas e promete pegar fogo! Com formato original da RECORD, o reality mistura famosos e anônimos em uma disputa eletrizante, que conta com a interferência do público em diversos momentos do jogo.

O programa tem como marca forte surpreender o telespectador! Desta vez, a edição vai começar com 100 moradores na Vila. Já deu para sentir aquele cheiro de perrengue?

Os internautas se empolgaram com a novidade e teve até quem admitiu: "Já me inscrevi". Outro avisou: "Tô pronto, só me chamar".

Também teve comentário de ex-participante: "Ansioso para essa estreia", avisou o ator e jornalista Erick Ricarte.

Confira a postagem e comente quem você quer ver na Vila:

Quer ser o próximo morador da Vila? Acesse o site oficial e faça sua inscrição!

Fique ligado nas novidades da segunda temporada de A Grande Conquista, que estreia em 2024 na tela da RECORD.

Relembre a trajetória do vencedor da primeira temporada de A Grande Conquista:

share Após muitos desafios, Thiago Servo é o vencedor de A Grande Conquista! O cantor teve trajetória digna de protagonista, com vitórias em provas, um quase romance, tretas icônicas e uma amizade linda, que promete ultrapassar os limites da competição. Confira os melhores momentos da passagem de Thiago!