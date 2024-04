‘Vai ter perrengue para comer, sim’, garante Sheherazade sobre A Grande Conquista 2 Em participação no Hoje em Dia, apresentadora esclareceu dúvida de internauta e adiantou que a confusão está para começar; reality original da RECORD estreia no próximo dia 22 de abril

A Grande Conquista 2 estreia dia 22 de abril! Assista! (Reprodução/Instagram)

No aquecimento para a estreia de A Grande Conquista 2, a apresentadora Rachel Sheherazade esteve no programa Hoje em Dia no quadro Será que é verdade?, que chega com a proposta de desmitificar dúvidas, dicas e receitas populares, sempre com a participação de especialistas em cada assunto. Aproveitando o tema e a contagem regressiva para o programa, ela participou das enquetes, acertou todas as respostas e ainda deu spoiler sobre o reality.

Uma internauta perguntou se não terá racionamento de comida e Sheherazade foi enfática: “Vai ter perrengue para comer, sim. A quantidade de comida será racionada e será a mesma para todas as casas”.

A diferença é que, dessa vez, o número de Conquisteiros será maior, o que sem dúvidas vai causar muita treta! Então, prepare-se, porque não vai faltar confusão na Vila!

A Grande Conquista 2 estreia dia 22 de abril, às 22h30. Acompanhe as novidades no site oficial da RECORD.

