A Rainha da Pérsia: elenco e equipe recebem boas-vindas da autora da nova superprodução Em evento organizado pela Seriella Productions, atores trocaram ideias sobre os personagens e alinharam detalhes para as gravações no Marrocos

Elenco de A Rainha da Pérsia se reúne no Rio de Janeiro Elenco de A Rainha da Pérsia se reúne no Rio de Janeiro (Divulgação/Seriella Productions)

As gravações da nova superprodução da RECORD, A Rainha da Pérsia, estão prestes a começar, e para celebrar mais uma importante etapa do projeto, a Seriella Productions reuniu, pela primeira vez, todo o elenco e parte da equipe técnica em um hotel localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na última sexta (19).

Durante o encontro conduzido pelo diretor de projetos da Seriella, Alan Braz, os atores compartilharam um pouco sobre seus personagens e receberam boas-vindas da autora da série, Cristiane Cardoso, que fez questão de mostrar a sua visão da história, além de esclarecer dúvidas do elenco.

Cristiane Cardoso deu boas-vindas ao elenco da série Cristiane Cardoso deu boas-vindas ao elenco da série (Divulgação/Seriella Productions)

“Fico feliz de ver vocês felizes e também de contar essa história, porque foi muito bom escrever”, comentou a autora, que destacou a força de Ester e das outras mulheres da trama.

“Nós mostramos o verdadeiro poder da mulher. A Ester (Nathalia Florentino) não força a presença dela na vida do Xerxes (Carlo Porto), mas o influencia. E a gente vê isso também em outras mulheres, que influenciam para o mal, tudo depende do caráter”.

O elenco ainda teve uma verdadeira aula com o Professor Luiz Gustavo Assis, um dos consultores da trama, que mostrou o panorama histórico do Império Persa, bem como os principais costumes e hábitos culturais que serão mostrados no enredo.

Leonardo Miranda, diretor-geral da série, observou que o universo de A Rainha da Pérsia requer uma grandiosidade, que vai ganhar apoio da tecnologia: “Tudo era gigantesco, então tem um trabalho casado com a computação gráfica e os cenários, para dar essa proporção”.

Léo Miranda fala sobre a história que estão construindo juntos Léo Miranda fala sobre a história que estão construindo juntos (Divulgação/Seriella Productions)

E completou: “O mais bacana na nossa jornada de artistas é essa troca. Estamos construindo juntos uma história poderosíssima, importante e moderna, de uma mulher ousada, estratégica e ética”, ressaltou.

Por fim, ele reforçou a importância da parceria entre direção e elenco nas gravações.

Fernando Carrera, diretor-geral de conteúdo, também subiu ao palco e convocou os preparadores do elenco Nara Marques e Leandro Baumgratz para comentarem um pouco do processo, que já ocorre no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions há algumas semanas.

Nara reforçou a cumplicidade entre as equipes para o desenvolvimento de um trabalho de excelência: “A gente tem um privilégio muito grande de ser parte dessa equipe. No sentido de ter essa liberdade e troca direta com vocês e com o Léo [Miranda]. Isso nos traz um conforto e uma certeza de que vamos começar o trabalho em uma direção certa. Posso dizer que estamos fazendo um trabalho da melhor forma possível, com muito amor, empenho e foco”.

Preparadores de elenco destacam a importância do processo com os atores Preparadores de elenco destacam a importância do processo com os atores (Divulgação/Seriella Productions)

Como um time afinado, Leandro completou: "O Léo tem conversado muito com a gente sobre a interpretação. É uma oportunidade única estarmos todos juntos nesse ‘mergulho’”.

As gravações no Marrocos fizeram parte da pauta, e Alan Braz fez questão de lembrar que A Rainha da Pérsia é um dos maiores projetos do país neste ano. "Nenhuma produção brasileira vai para aquele país há 15 anos, a não ser a gente. Isso mostra o valor do investimento no projeto que acreditamos ser o grande projeto deste ano".

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD.