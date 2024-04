A Rainha da Pérsia inicia gravações no Marrocos

Alto contraste

A Rainha da Pérsia inicia as gravações no Marrocos A Rainha da Pérsia inicia as gravações no Marrocos (Divulgação/Seriella Productions)

É muita emoção! Na quinta-feira (8), começaram as gravações de A Rainha da Pérsia no Marrocos. A nova superprodução, que estreia neste ano de 2024 na RECORD, vai contar a história inspiradora de Ester (Nathalia Florentino).

No país africano, o time da Seriella Productions percorreu cerca de 400 km para encontrar as melhores locações para as filmagens da série. No mês passado, no primeiro encontro do elenco com um "coffee break" de boas-vindas, Alan Braz, diretor de projetos da Seriella, fez questão de lembrar que A Rainha da Pérsia é um dos maiores projetos audiovisuais do país em 2024.

E desde terça-feira (6), alguns dos atores do elenco, incluindo nomes como Nathalia Florentino, Carlo Porto, Camila Rodrigues e Francisca Queiroz estão em Marrakech, no Marrocos, para dar o pontapé inicial dos trabalhos da superprodução.

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD.

Elenco celebra primeiro encontro antes das gravações:

