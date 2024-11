A Rainha da Pérsia ganha prêmio de melhor novela do ano Trama protagonizada por Nathalia Florentino e Carlo Porto recebeu 63,1% dos votos do público A Rainha da Pérsia|Do R7 28/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 02h00 ) twitter

A Rainha da Pérsia é eleita melhor novela do ano pelo NaTelinha Divulgação/Seriella Productions

A Rainha da Pérsia fez sucesso na tela da RECORD e conquistou o troféu de melhor novela de 2024, durante a 15ª edição do prêmio Melhores do Ano NaTelinha. A disputa organizada pelo portal de notícias UOL consagrou os escolhidos pelo público após 25 dias de votação no site, que registrou mais de 26 milhões de votos entre as vinte e uma categorias.

A superprodução da Seriella Productions recebeu 63,1% dos votos e ficou à frente de produções como Volta por Cima (Globo), Renascer (Globo), No Rancho Fundo (Globo), Família é Tudo (Globo) e Pedaço de Mim (Netflix). A trama de Ester (Nathalia Florentino) e o rei Xerxes (Carlo Porto) foi elogiada pela abordagem épica e narrativa envolvente.

Nas redes sociais, a produtora comemorou o sucesso da superprodução. Confira:

Nos comentários da publicação, atores e atrizes celebraram o prêmio. “Parabéns! Muito merecido! Que alegria ter participado dessa obra primorosa!”, escreveu Barbara Borges, que interpretou Helen na trama.

Nas redes sociais, Nathalia Florentino também comemorou: “Parabéns, meus amigos! Foi muito especial”.

Reveja todos os episódios de A Rainha da Pérsia no PlayPlus quando e onde quiser!