A Rainha da Pérsia |Do R7

Artainte é descrita como ‘bela e sedutora’ em A Rainha da Pérsia Personagem de Gabriela Mag é casada com o príncipe Dario, na superprodução da RECORD

Gabriela Mag interpreta Artainte em A Rainha da Pérsia Reprodução/Instagram

Gabriela Mag é Artainte em A Rainha da Pérsia, nova superprodução da RECORD. A personagem é esposa do príncipe Dario, filho do Rei Xerxes e da rainha Améstris. No Instagram, o perfil oficial da série descreveu Artainte como “bela, sedutora e bem consciente disso” e deu algumas pistas sobre a trama da personagem.

Confira:

