Autora de A Rainha da Pérsia descreve o contexto histórico de Xerxes: ‘Conhecido como o rei dos reis’ Cristiane Cardoso destaca as características do protagonista da nova superprodução da RECORD

Rei Xerxes (Divulgação/Seriella Productions)

A Rainha da Pérsia chega com tudo na RECORD, e Cristiane Cardoso, autora da superprodução, descreveu um pouco do contexto histórico do rei Xerxes, personagem de Carlo Porto, no Instagram da série.

“Xerxes é o nome persa e histórico de Assuero, um nome judeu que ele ganhou entre os judeus, por ter sido um rei que os favoreceu em sua época por causa de sua rainha, Ester. Conhecido como o rei dos reis, Xerxes perdeu a batalha contra a Grécia, e para não ficar feio, atacou Atenas, destruindo a Acrópole”, escreveu a autora.

Acompanhe a trajetória do rei Xerxes em A Rainha da Pérsia às 21h na RECORD.