Alex Morenno analisa Saasgaz em A Rainha da Pérsia: ‘Caráter duvidoso’

Alex Morenno é Saasgaz em A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Alex Morenno avisa que Saasgaz vai causar em A Rainha da Pérsia. Na nova superprodução da RECORD, o ator dá vida a um dos eunucos que cuida do harém do rei Xerxes (Carlo Porto).

“O Saasgaz é realmente mau, tem uma deformidade de caráter muito grande. O Eliabe [de Reis (2022)], por exemplo, era só ambicioso e marrento. Acho que nisso já é uma grande diferença. Agora, posso dizer que estou fazendo um vilão, o Saasgaz tem um caráter muito duvidoso”, afirmou Alex em entrevista ao site oficial.

Para viver o eunuco, Alex mudou radicalmente o visual. Depois de muitos anos, raspou a barba e pintou o cabelo de tons mais escuros.

“Estou mais adaptado. Fazia muitos anos que não tirava a barba, então é um impacto muito grande quando você entende a tua imagem de um jeito e anos depois se vê de outro, porque o cabelo também está diferente. Muita gente, inclusive daqui, não me reconheceu”, revelou.

O ator aproveitou para refletir sobre as transformações necessárias durante a trajetória profissional: “É mais uma faceta do que posso entregar. Na nossa profissão você não fica com nada, vai se transformando de acordo com as demandas dos personagens e das histórias”.

Alex gravou alguns momentos de Saasgaz no Marrocos e, de lá, trouxe uma parte considerável para continuar a construção do personagem nas cenas de estúdio e cidade cenográfica no Brasil também.

“O cheiro de lá era parte da minha construção. Trouxe um perfuminho que tinha um cheiro de flor de laranjeira que era uma delícia. E durante muito tempo usei para gravar, passava no punho e era como se eu me transportasse para aquela atmosfera”, confidenciou.

Saasgaz é o segundo eunuco no comando da casa das mulheres Divulgação/Seriella Productions

As gravações no país africano combinadas com os cenários construídos no Brasil deram um ar de grandiosidade para a trama: “É uma produção gigante e a história é muito bonita, transmite uma mensagem incrível. Como ator, também descobri outras coisas que nem imaginava e isso tem muito a ver com o Léo [Leonardo Miranda], nosso diretor, que me colocou em alguns momentos desafiadores e em um lugar que não estava muito acostumado. Acho que vou ver um Alex muito diferente, não só visualmente, mas como ator.

Ele também destacou o cuidado com que o trabalho de A Rainha da Pérsia foi conduzido: “Conseguimos fazer um trabalho com tempo e dedicação. Tive essa sensação muito particular de viver um processo incrível, no qual pude me descobrir e entregar no set uma coisa diferente. Espero que o público tenha essa experiência que a gente teve. Tenho uma professora que diz se a gente puder dar um minuto de alegria e de emoção para as pessoas, o nosso trabalho está feito. E a gente vai entregar bem mais que um minuto”, finalizou.

Acompanhe A Rainha da Pérsia de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Para rever todos os episódios, é só acessar o PlayPlus.com .

