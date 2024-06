Arturo de Cordova comenta participação em A Rainha da Pérsia: ‘Inspira a evoluir’

Alto contraste

Efialtes traiu Leônidas na série Divulgação/Seriella Productions

“Me sinto privilegiado”. É em clima que mescla animação e ansiedade pelo resultado que Arturo de Cordova se sente com sua estreia na TV em A Rainha da Pérsia. Na nova superprodução da RECORD, o ator gravou uma participação como Efialtes, um oficial grego do exército espartano que trai Leônidas (Dudu Pelizzari) a favor dos persas.

“Fico feliz com a oportunidade de neste primeiro trabalho estar com um elenco tão afiado. Aqui na RECORD o ambiente é muito bom e fui bem recebido. Isso me inspira a querer evoluir, trabalhar mais e conseguir outros personagens”, garantiu Arturo em papo com o site oficial.

Na série, o ator está presente na famosa Batalha das Termópilas, entre os persas e gregos e espartanos, e já foi retratada no cinema.

“O Efialtes é o braço-direito do Leônidas, mas é um traidor, que morre nas mãos do Artabano (Caetano O’Maihlan). É um personagem que tem algumas camadas interessantes, apesar de uma curta duração na série, é uma participação”, destacou.

Arturo de Cordova celebra participação em A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Para viver o guerreiro, Arturo assistiu ao filme 300 e participou de workshops de luta. Apesar de já ter praticado jiu-jítsu, o manuseio de espadas e escudos foi uma novidade desafiadora: “Foi um laboratório maravilhoso aprender como lutar na guerra, as coreografias, meu personagem é um exímio lutador, então foi muito rico para mim. E o trabalho dos dublês foi essencial para me ajudar, pois não tinha conhecimento sobre esse tipo de luta e agregou muito”.

Nas cenas envolvendo a guerra, Arturo contracena com Dudu Pelizzari, Caetano O’Maihlan e Léo Thomazini. “Foi muito rica a troca com o Dudu, e o Caetano é um cara especial, diferenciado. Foi muito gratificante”.

O ator ressaltou o empenho e dedicação da equipe em fazer com que A Rainha da Pérsia seja um sucesso: “Efialtes foi um presente para mim. Todos fazem tudo com muito amor e foco”.

Acompanhe A Rainha da Pérsia de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD, com melhores momentos aos sábados, no mesmo horário. Para rever todos os episódios, é só acessar o PlayPlus.com.