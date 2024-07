Babi Borges relembra virada de Helen em A Rainha da Pérsia: ‘Acolhida pelas pessoas que tanto desprezou’ Atriz faz balanço final da personagem, após morte de Himeneu (Iran Malfitano) na trama Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 30/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/07/2024 - 02h00 ) ‌



Babi Borges analisa transformação de Helen na reta final de A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Responsável por viver a Helen de A Rainha da Pérsia, Babi Borges viu sua personagem sofrer uma transformação na série, após a morte de Himeneu (Iran Malfitano). O médico, que escondia a origem judaica e desprezava os seus semelhantes, foi morto em meio às perseguições ao seu povo. Ao site oficial, Babi Borges definiu a personagem como uma mulher “vaidosa” e refletiu sobre as suas atitudes.

“A Helen fazia de tudo para proteger o marido. Acho até que ele era muito comandado por ela e por esse combinado entre os dois de não revelarem que o Himeneu era judeu. Eles eram bem apaixonados e tinham essa ambição materialista de fazer parte da alta sociedade persa”, diz.

Na trama, o corpo de Himeneu foi encontrado por Mordecai (André Bankoff) com um papiro preso à roupa, durante a vigência do decreto de Hamã (Leonardo Medeiros). Após saber da morte do marido, Helen teve uma virada na história.

“Ela ficou devastada, não tinha mais a quem recorrer, então, pediu perdão [aos judeus] e foi confortada pelo Mordecai. Depois da perda do amor da vida dela, a Helen mudou e abriu o coração para os judeus. A vida sempre trazia lições significantes e ela foi acolhida justamente pelas pessoas que tanto desprezou”, analisa.

A atriz lembrou, ainda, o sentimento de gravar as últimas cenas da superprodução sem Iran Malfitano e revelou que se emocionou ao se colocar no lugar de Helen.

“Eu gravei uma cena e comecei a chorar na hora, porque a rainha estava celebrando o povo judeu e, olhando aquilo, caiu a minha ficha de como a Helen estaria se sentindo. Fui tomada por essa sensação de vazio pela perda do Himeneu e, ao mesmo tempo, gratidão, por ela ter sido acolhida”.

Iran Malfitano (Himeneu) e Babi Borges (Helen) contracenam juntos pela primeira vez em A Rainha da Pérsia como um casal

Essa foi a primeira vez que Babi e Iran interpretam um casal. Fora da ficção, os dois vivem um relacionamento e, apesar de já terem trabalhado nas mesmas produções, nunca haviam contracenado juntos. Esse desejo foi concretizado na série.

“É a realização de um sonho que tínhamos juntos. Estou trabalhando como atriz, que eu amo, e ainda atuando com o meu namorado. Foi muito gostoso trabalhar com ele, uma troca tanto em cena quanto em casa também, construindo os personagens e conversando sobre a história de modo geral”, diz Babi.

A atriz garantiu que a semelhança com Helen, inclusive, termina no par romântico. E atribuiu às diferenças a parte mais interessante do seu ofício.

“Como atriz, eu gosto de fazer papéis que sejam bem diferentes de mim, isso me enriquece artisticamente e me fascina, porque eu aprendo com as minhas personagens. Quanto mais distante da Bárbara, melhor”.

Sobre o desfecho de Helen na trama, ela acredita que a perda de Himeneu foi um aprendizado, já que após a morte dele, ela mudou o tratamento dado ao povo judeu.

“Ela acabou aprendendo de uma maneira muito dolorida e sofrida. Acho que a grande mensagem é a Helen tomada pela fé e pelo amor”, concluiu.

