Bernardo Dugin interpreta Teres em A Rainha da Pérsia: "Empolgadíssimo"

Bernardo Dugin já é conhecido pelos fãs das histórias produzidas pela RECORD. Após Gênesis (2021) e Reis (2023), o ator se prepara para brilhar em A Rainha da Pérsia, nova superprodução da emissora. Na trama, Bernardo vai dar vida ao eunuco Teres.

Em entrevista ao site oficial, o ator não escondeu a felicidade de participar de mais um projeto na RECORD:

“Para mim, é uma alegria muito grande. Sempre fui feliz aqui. Está um clima muito leve e agradável, todo mundo com sorriso no rosto, com grande expectativa e muita emoção para o que vem por aí”.

A série, que é um dos maiores projetos audiovisuais do Brasil em 2024, iniciou as gravações em fevereiro no Marrocos, em locações de tirar o fôlego e que prometem transportar o público para a época em que se passa a trama.

"Estou empolgadíssimo. Sempre tive vontade de ir ao Marrocos, via por foto e pela TV, mas estar lá e poder trabalhar é uma experiência muito ímpar. Estou explodindo de felicidade”.

Sobre Teres, um dos eunucos que vive no palácio de Xerxes (Carlo Porto), o ator foi sucinto para não dar spoilers: “Ele é muito misterioso. Acho que é só o que posso dizer”.

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD!

Elenco celebra primeiro encontro antes das gravações no Marrocos:

share Antes de aprontar as malas e partir para as gravações no Marrocos, o elenco de A Rainha da Pérsia, nova superprodução da RECORD, fez uma parada estratégica em um hotel no Rio de Janeiro, e marcou presença no evento de boas-vindas promovido pela Seriella Productions. Confira as impressões dos atores sobre primeiro grande encontro!