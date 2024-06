Bruno Ahmed destaca qualidades de Enoch em A Rainha da Pérsia: ‘Amor pela família e futura esposa’

Alto contraste

Bruno Ahmed interpreta Enoch em A Rainha da Pérsia (Divulgação/Seriella Productions)

Em A Rainha da Pérsia, que estreou na segunda (17), na tela da RECORD, Bruno Ahmed vive Enoch, jovem temente a Deus que sonha em se casar com Hadassah/Ester (Nathalia Florentino) e se estabelecer em Jerusalém.

Ao site oficial, o ator reforçou as características do jovem, bem diferente de seus outros trabalhos na emissora:

“Cada personagem traz consigo uma identidade. O que mais destaca o Enoch é a fé e o amor pela família e pela futura esposa. E a confiança no Deus dele, em saber que tudo o que vai acontecer com ele, vai ser o melhor para todos”.

Na trama, Enoch é o primogênito de Seraías e Varda, interpretados respectivamente por Claudio Cinti e Adriana Prado. Para viverem uma família na superprodução, os atores se prepararam juntos, o que foi fundamental para a química em cena.

“Foi maravilhoso, desde o primeiro momento a gente já tinha afinidade e se conectou muito. Isso só aumentou e facilitou a troca. Nos tornamos amigos. Construir essa relação e debater sobre as experiências, sobre as cenas foi muito importante para o meu crescimento como artista e como pessoa”, garantiu Bruno.

No início da série, a vida de Enoch é abalada por eventos inesperados, o que trouxe ao ator uma carga dramática intensa:

“Todos esses acontecimentos que vamos passar, esses desafios, são o estopim para tanta coisa que vai acontecer, para contarmos lindamente essa história.

Bruno fez questão de falar com o site oficial no dia do seu aniversário, em meio às gravações da superprodução, para coroar mais um ano fazendo o que mais ama:

“É o terceiro ano que trabalho no dia do meu aniversário. Esse ano aqui no set com o pessoal me homenageando. Fiquei muito feliz e só posso agradecer a Deus pelo presente. Gratidão por esse dia”.

Acompanhe A Rainha da Pérsia de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Para rever os episódios, é só acessar o PlayPlus.com.

Internautas elogiam estreia de A Rainha da Pérsia na RECORD:

