Caetano O’Maihlan comemora trabalho como Artabano em A Rainha da Pérsia: ‘Realizado’ Ator revelou a importância do papel para sua carreira e analisou a trajetória do comandante do exército Persa na trama Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 02/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2024 - 02h00 ) ‌



Caetano O’Maihlan é Artabano na série A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Artabano era o comandante do exército Persa em A Rainha da Pérsia. Na série, o personagem utilizou sua influência com o rei Xerxes (Carlo Porto) para colocar os planos de Améstris (Camila Rodrigues) e, posteriormente, de Artemísia (Francisca Queiroz) em prática. Em entrevista ao site oficial, Caetano O’Maihlan revelou a importância do papel para ele e analisou a trajetória do guerreiro na trama.

“O Artabano veio em um momento muito delicado da minha vida e sou muito grato a RECORD pelo convite. Meu pai tinha acabado de falecer e eu estava em uma situação de luto. Atuar é sempre uma maneira de processar esses momentos difíceis da vida. No meio disso tudo, minha esposa engravidou, então, esse personagem foi um presente de Deus. Fiquei muito feliz”.

Com A Rainha da Pérsia, Caetano soma sete papéis na emissora. “Comecei em Rei Davi (2012), depois fiz José do Egito (2013), Milagres de Jesus (2014), A Terra Prometida (2016), Gênesis (2021) e Reis (2022). É muito significativo para mim sentir que a emissora confia no meu trabalho. Venho crescendo também como ser humano dentro dessa empresa. É um marco de tempo muito grande e carrego as transformações pessoais e profissionais da minha vida para os meus personagens. Fazer parte das superproduções bíblicas me traz muita realização”.

Artabano é o comandante do exército do rei Xerxes Divulgação/Seriella Productions

O ator gravou as primeiras cenas de Artabano no Marrocos e, apesar da longa experiência na casa, se surpreendeu com a estrutura das locações. “Foi maravilhoso. Um verdadeiro sonho. Eu não conhecia nada daquela cultura e foi muito importante vivermos a experiência todos juntos. Fez com que o elenco se tornasse mais unido e que pudéssemos aquecer as relações que veríamos em cena”.

A caracterização do comandante também superou as expectativas de Caetano. “Construí a ideia da cicatriz [abaixo do olho direito] do Artabano junto com a Meuri Luiza [uma das escritoras da série] e o Adilson Vilela [coordenador de caracterização] executou. Esses detalhes me ajudaram muito a compor o personagem, bem como o figurino, que é muito característico, exótico e suntuoso, e também me auxiliou a dar contorno para o Artabano”.

Artabano é manipulado por Améstris na superprodução Reprodução/Record

Segundo o ator, Artabano conspirou contra Xerxes por considerá-lo um rei fraco e se deixou manipular por duas mulheres de poder: Améstris e Artemísia. “O Artabano é um personagem multifacetado por ser um cara extremamente dinâmico e fluido. Ele estava em busca de poder, mas o que o movia era o desejo por mulheres poderosas. Na trama, isso se refletiu na Améstris. Depois, vimos esse papel migrar para Artemísia”.

Artemísia convence Artabano a ajudá-la Divulgação/Seriella Productions

O comandante, que era aliado de Améstris, se encontrou com Artemísia após ser rejeitado pela rainha e, a partir de então, decidiu ajudar a comandante da frota naval. “A Améstris vai rejeitando ele até que o Saasgaz (Alex Morenno) o chama para um encontro com a Artemísia. Ela seduz Artabano a tirar Améstris da jogada. É interessante porque sempre existe a figura de uma mulher dominadora e perigosa que o manipula”.

Caetano ainda ressaltou a importância de Artabano para a trama. “O Artabano tem uma função dramatúrgica imprescindível. Ele garante que a história tenha a tensão necessária para prender o telespectador. É um personagem que me permitiu mostrar várias faces e dinâmicas de relações. Sou imensamente grato à casa por me dar oportunidades como essa”.

