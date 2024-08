Camila Rodrigues celebra final emocionante de Améstris em A Rainha da Pérsia Personagem teve uma reviravolta ao aparecer viva na trama e entendeu que Deus lhe deu uma nova oportunidade Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 04/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/08/2024 - 02h00 ) ‌



Camila Rodrigues comenta final emocionante de Améstris em A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

O final de Améstris em A Rainha da Pérsia surpreendeu o público ao mostrar a redenção da personagem de Camila Rodrigues. A rainha deposta do reino persa se conectou ao Deus de Israel e adotou o nome Vasti, após quase morrer na forca encomendada pelo rei Xerxes (Carlo Porto). Em entrevista ao site oficial, Camila analisa a reviravolta da personagem.

“Quando você chega ao fundo do poço, pode encarar isso de várias maneiras. No caso da Améstris, ela quase morreu, foi cuidada por um judeu, que era o povo que ela mais odiava, e começou a ver o mundo a partir das atitudes e da fé do Neemias (Luckas Moura)”, conta.

Na trama, apesar de mandar para a forca a então esposa, o rei dos reis pediu para o eunuco Neemias ajudá-la. Améstris sobreviveu por conta dos cuidados do personagem judeu e ficou longe de Susã por anos, onde achavam que ela estava morta. Para a atriz, o final da personagem foi “muito bonito”.

“Ela conseguiu entender que Deus lhe deu essa oportunidade. E que Xerxes, com o coração bom, não teve coragem de matá-la. Tem uma frase que ela fala no final, que é: ‘Eu vou servir a Pérsia no nome do Deus vivo, que é o Deus que eu sirvo agora’, isso é lindo”, relembra.

Ao concluir as gravações, a atriz não teve dúvidas sobre a recepção positiva do público com o final de sua personagem e explica o porquê.

“O que Vasti/Améstris fala e sente é de verdade. Não é mais manipulado, não tem mais estratégia. Ela se abriu, sabe a pessoa que foi e as coisas horrorosas que fez. Mas hoje é uma outra mulher e é por isso que quer servir [ao Deus de Israel]”, justifica.

Camila também celebra a transformação da personagem, como uma oportunidade profissional de experimentar diferentes emoções em cena.

“Foi uma delícia, porque eu consegui fazer todos esses sentimentos e mostrar que uma pessoa não é uma coisa só. Améstris também tem esse lugar de bondade e começa a ver e viver a vida de uma maneira completamente diferente, dando e recebendo amor”, diz.

Améstris (Camila Rodrigues) adotou o nome Vasti após reviravolta na trama Divulgação/Seriella Productions

Nas últimas cenas da superprodução, Améstris perde o primogênito, Dario (César Cardadeiro), e retorna à Susã transformada, onde reencontra o filho mais novo, Artaxerxes, que não via há anos. O personagem é interpretado por Enzo Ciolini no fim da trama, e a atriz elogiou a parceria entre os dois.

“A última cena que eu faço com o Enzo é emocionante. A gente ainda não tinha contracenado juntos, gravamos no Marrocos e choramos. A conexão foi imediata”, revela.

Ao se despedir da personagem que marcou a sua volta à RECORD após a maternidade, Camila comemora o resultado nas telas e a união da equipe.

“Fiz uma personagem muito diferente do que eu já tinha feito, com a direção do Léo Miranda, que é maravilhosa e que funcionou muito bem. E depois de dois anos fora, como mãe, sempre é um desafio voltar. Você se pergunta ‘será que eu sei fazer isso mesmo?’. Dá aquela ansiedade, frio na barriga, mas a história é bem contada, as imagens são lindas e isso é o resultado do que a gente tem no bastidor”, conclui.

