Camila Rodrigues define Améstris: ‘Estrategista e extremamente inteligente’

A busca de Améstris pelo poder movimenta os episódios de A Rainha da Pérsia. Logo no início da trama, a rainha foi deposta por Xerxes (Carlo Porto), mas tem usado de estratégias na tentativa de permanecer no comando. Em entrevista ao site oficial, Camila Rodrigues analisou a trajetória da personagem na trama, relembrou as gravações no Marrocos e ressaltou a importância do trabalho para sua vida e carreira.

“Ela é a primeira rainha que escolheu o rei e vem de uma linha de pessoas poderosas. É uma mulher que consegue governar a Pérsia a partir do Xerxes. A Améstris é muito estrategista e extremamente inteligente. Ela nasceu nessa estrutura e sabe fazer alianças. Não acredito na vilania dela, mas sim na maneira em que foi criada. Ela não mede esforços para que a Pérsia cresça e para que ela continue tendo o poder em mãos sobre aquela região”.

A influência de Améstris sobre Xerxes chamou a atenção dos sábios, que alertaram o rei. “Eles começaram a achar que ele era um rei fraco, dominado por ela, mas realmente quem governava e mandava era ela. E tudo isso vai por água abaixo a partir do momento em que as pessoas que rodeiam o Xerxes começam a alertá-lo. E ela acaba perdendo esse posto de rainha, mas não o poder”.

Mesmo longe de Xerxes, a rainha seguiu no controle do palácio por meio de seus aliados: Artabano (Caetano O’Maihlan), Ellarê (Julia Helen), Setar (Marcos Breda) e Saasgaz (Alex Morenno). “Acredito que ela ame o Xerxes, mas infelizmente essa competição de ‘quem é mais’ acaba fazendo com que ele se distancie. O principal para ela é o poder e não o amor, por isso que a Améstris faz essas alianças internas para sempre saber o que pode acontecer. Ela tem essas pessoas que estão sempre à espreita”.

Para Camila, a personagem sabe exatamente como convencer as pessoas a ajudá-la. “Todos têm medo dela e sabem que ela tem esse envolvimento com a Pérsia e também com outras tribos. Então, a rainha compra essas pessoas não só pelo que ela pode fazer, como oferecer uma posição melhor no reino ou enriquecê-los, mas pelo medo e ameaça”.

Um bom exemplo é Ellarê, que foi treinada por Améstris para encantar Xerxes e se tornar a nova rainha da Pérsia. “A Améstris é mais contida e muito estratégica, e isso faz com que ela pareça até fria. Ela não dá nem um passo sem ter certeza do que está fazendo. Mas com a Ellarê, ela idealiza de um jeito e aquilo não é realizado da maneira dela. Então isso faz com que ela perca a postura mesmo. Ela sabe tudo sobre os Xerxes e ensina a Elarrê para que ela seja a escolhida, o que não acontece. E a Améstris começa a ver que não tem mais poder sobre o Xerxes”.

Já a coroação de Ester (Nathalia Florentino) deixou a rainha preocupada. “Ela sente, mas jamais vai demonstrar, não só para os outros, mas principalmente para ela mesma. Acredito que a Améstris nem entende o quanto ama esse homem, ela só se dá conta a partir do momento em que começa a perder. Então, começa uma batalha dentro dela mesma. Ela não quer matá-lo, mas quer desmoralizá-lo e enfraquecê-lo para mostrar que quem manda é ela”.

E ao ver seus planos falharem, Améstris se vê sem opções. “Ela acaba perdendo não só o grande amor da vida dela, que é o Xerxes, mas também o poder”.

Marrocos

A trajetória de Camila como Améstris começou no Marrocos. “Foi a primeira vez do figurino, contracenando, escutando o outro e a si mesma. Tivemos a oportunidade de apresentar as cenas para o Léo Miranda, que é um diretor muito sensível, e fazer adaptações. Aquele ambiente do Marrocos é tão incrível que mergulhamos nos personagens. Foi muito interessante. Todos tivemos um ganho enorme em fazer no Marrocos e depois voltar para o Brasil”.

A atriz também fez questão de ressaltar o quanto a parceria com Carlo Porto durante a viagem ao país africano foi fundamental. “Ele é um parceiro incrível e um ator maravilhoso. De uma troca, de uma entrega. É sempre muito generoso. E trabalhar com pessoas assim, a gente só tende a crescer, porque não fazemos nada sozinhos. É muito gostoso quando encontramos parceiros assim”.

Camila ainda revelou a importância da série para sua carreira e vida pessoal. “Após ser mãe, esse é meu primeiro trabalho. Améstris vem em poucas cenas, porém pontuais. É uma personagem incrível, importante, forte e necessária para esse meu momento de me reencontrar comigo mesma. Tenho um carinho muito grande por esse papel. E para entender quem Améstris realmente é, o público precisa assistir a todos os episódios”.

A Rainha da Pérsia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus e veja quando e onde quiser!

