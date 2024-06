Carlo Porto avalia a grandiosidade da série A Rainha da Pérsia: ‘Produto requintado’

Alto contraste

A+

A-

Carlo Porto interpreta Xerxes na série A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Quem está acompanhando a nova superprodução da RECORD, A Rainha da Pérsia, já percebeu que Carlo Porto (Xerxes) vai vivenciar uma história recheada de emoção, aventura e amor. Em entrevista ao site oficial, o ator destacou a importância da preparação com Camila Rodrigues (Améstris) e Nathalia Florentino (Ester), e explicou um pouco da personalidade do homem que ficou conhecido como rei dos reis.

“Xerxes tem um bom coração e vai mostrar isso logo no começo [da trama], em uma conversa com a figura paterna dele, o Harbona (Giuseppe Oristânio). Ele sente vontade de fugir e viver uma vida comum, está estafado de ser rei, até que conhece a Ester, que vai iluminar esse caminho para ele”, revelou Carlo.

Nos primeiros episódios da superprodução, o público conheceu um Xerxes envolvido com as questões do reino e a relação conflituosa com a esposa, Améstris (Camila Rodrigues). “No começo, ele está ‘pesado’, tem uma relação com Améstris, onde é louco por ela, enquanto a rainha o oprime e o maltrata muito”, contou o ator.

Carlo avisou que a trajetória de Xerxes promete emocionar o público, principalmente quando encontrar Ester: “Ele entra em um momento bonito, mais lúcido. Uma das coisas que mais me interessaram nesse personagem, logo que li, foi esse movimento dele se questionar e tentar se entender”.

A relação de Xerxes com Améstris e, posteriormente, com Ester, promete ditar os primeiros episódios de A Rainha da Pérsia. Para passar o máximo de verdade em cena, Carlo teve rodadas de estudo com Camila Rodrigues e Nathalia Florentino:

“São relações bem diferentes [dos personagens]. Já queria trabalhar com a Camila há um tempo. E com a Nathalia, nos preparamos muito aqui, a conheci nesse projeto e tivemos um período de muito aprofundamento, estudo do texto com a Nara Marques [preparadora de elenco], que nos acompanhou e foi uma fonte de luz preciosa”.

Carlo aproveitou para elogiar as duas atrizes:“A Nathalia gosta de estudar, é muito interessada e é o primeiro grande projeto dela. Ela tem muita força e garra, vontade de acertar. São duas atrizes com quem tenho o prazer de trabalhar”.

Xerxes é o rei da Pérsia na superprodução Divulgação/Seriella Productions

Para o ator, as gravações no Marrocos contribuíram no seu desempenho como Xerxes na série: “Realmente, nos trouxe uma atmosfera diferenciada captando aquelas imagens, tem lugares belíssimos. As pessoas vão se deliciar com tudo o que foi feito lá. Foi muito legal e positivo para a gente”.

Carlo acredita que a maneira como a história de Ester será contada em A Rainha da Pérsia e as novas ferramentas disponíveis prometem abrilhantar a grandiosidade do projeto.

“Existem recursos novos, tecnologia e atores muito talentosos. Vamos levar ao público um produto muito requintado. A história é muito objetiva, contada de forma dinâmica. Recomendo que as pessoas não percam nenhum episódio, porque vai fazer falta”, concluiu.

A Rainha da Pérsia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

Elenco de A Rainha da Pérsia encara o desafio de definir personagens em poucas palavras:

Publicidade 1 / 21 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Elenco de A Rainha da Pérsia apresenta personagens da trama A Rainha da Pérsia estreou nesta segunda (17), na tela da RECORD, e para entender quem é quem na trama, o site oficial propôs um desafio para o elenco definir os personagens em poucas palavras. Vem conferir se eles conseguiram! Divulgação/Seriella Productions