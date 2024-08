Carlo Porto e Enzo Ciolini comentam gravações de A Rainha da Pérsia na água; assista ao vídeo exclusivo Intérpretes de Xerxes e Artaxerxes revelam como foi filmar em uma piscina de ondas com correnteza Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 01/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/08/2024 - 02h00 ) ‌



Enzo Ciolini gravou cenas de Artaxerxes na água Divulgação/Seriella Productions

A reta final de A Rainha da Pérsia foi eletrizante e os fãs da série ficaram aflitos com a possibilidade de Xerxes (Carlo Porto) ter morrido ao cair no rio após discutir com Dario (César Cardadeiro). Os dois estavam sendo observados por Artaxerxes (Enzo Ciolini) e Neemias (Mario Bregieira). Atônito, o jovem príncipe mergulhou no rio para tentar salvar o pai, mas não conseguiu.

A sequência foi gravada em diferentes lugares, uma parte em Minas Gerais, e a outra em uma piscina de ondas, no Rio de Janeiro. Para as cenas, Carlo Porto e Enzo Ciolini literalmente se jogaram na água e mostraram suas habilidades na natação, como é possível ver no vídeo exclusivo.

Ao site oficial, os atores contaram como foi gravar a difícil cena durante uma tarde de calor na cidade.

“Primeiro gravamos em um rio lá em Minas Gerais, mas foram os dublês. Eu não sabia que [ a gravação] ia ser tão complexa, mas tentei trazer essa exaustão física para o personagem. Uma mistura de desespero com impotência”, contou Enzo.

Na trama, Artaxerxes se joga no rio para tentar salvar o pai, mas acaba arrastado pela correnteza. Desesperado, Neemias (Mario Bregieira) pede por ajuda e quem resgata o príncipe é Artemísia (Francisca Queiroz).

“Tive que fazer uma força porque nadei contra a correnteza. Tentamos trazer o máximo de veracidade para a cena, um sentimento de desespero, como se estivesse dentro do rio”, completou o intérprete de Artaxerxes.

Com o auxílio de uma câmera subaquática, a parte de Carlo Porto na sequência foi gravada em dois momentos. Primeiro, a queda, onde vemos de dentro d’água o momento em que o rei cai e, depois, quando ele é resgatado por Kamal (Ed Oliveira), que faz parte do plano de Xerxes para forjar a própria morte e buscar uma vida comum.

“Essa sequência é onde o Xerxes está querendo vender a história da própria morte. Ele cai dentro desse rio e é arrastado pelas águas. Fizemos isso lá [no parque aquático] e colamos com o que gravamos em Três Rios. Para mim, é uma delícia. Sempre gostei e consegui lidar muito bem com esse tipo de cena”, garantiu Carlo.

Assista ao vídeo exclusivo:

