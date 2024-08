Carlo Porto reflete sobre a trajetória de Xerxes e gravação do final de A Rainha da Pérsia: ‘Foi perfeito’ Ator contou como a relação com Ester (Nathalia Florentino) ajudou o rei a se entender melhor e ir atrás do que realmente queria para a sua vida e também se despediu do personagem Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 08/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2024 - 02h00 ) ‌



Carlo Porto reflete sobre a trajetória de Xerxes na superprodução Divulgação/Seriella Productions

O final de A Rainha da Pérsia trouxe momentos surpreendentes e emocionantes para o público. Um dos principais foi o reencontro entre Ester (Nathalia Florentino) e Xerxes (Carlo Porto), no templo em Jerusalém.

Ao site oficial, Carlo Porto comentou a expectativa para a reação dos fãs à sequência, que foi a última cena gravada do ator e de Nathalia Florentino na superprodução.

“Foi perfeito, acredito que essa carga de emoção ajudou. Emocionalmente falando, entregamos tudo ali porque é a finalização de um ciclo. As pessoas adoraram ver isso, não só pela esperança de um final feliz, mas por toda a trajetória até esse momento”, destacou o ator.

Antes, o público acompanhou a busca de Xerxes em ser feliz. Desde o início, o rei demonstrou não gostar da vida palaciana e as atribuições que o cargo pedia. Em conflito, Xerxes começa a ir atrás do que realmente quer após se apaixonar por Ester.

“No primeiro episódio, ele diz para o Harbona (Giuseppe Oristânio) que gostaria de ser um homem comum, abandonar aquilo e tentar viver outra vida. E tem anos que ele está com a Ester, que, obviamente, tem uma influência grande sobre ele. Ela o ajuda a terminar de percorrer esse caminho”, refletiu Carlo.

Carlo Porto reflete sobre aproximação de Xerxes com os filhos mais novos Divulgação/Seriella Productions

Nesse processo de transformação do rei dos reis, Xerxes depôs Améstris (Camila Rodrigues) do cargo de rainha, se casou com Ester e se aproximou dos filhos, principalmente Artaxerxes (Diogo Caruso) e das gêmeas.

“A Ester o ajuda a olhar para dentro de si, dando palavras que o motivam e o iluminam a se perceber mais capaz e seguro. Ela o ajuda a se entender como um pai de família que ele nunca foi”, explicou o ator.

Carlo Porto destaca maturidade de Xerxes e Ester em resolver conflitos Divulgação/Seriella Productions

Carlo continuou e apontou que o público pode ver todas as mudanças de Xerxes. No entanto, em alguns momentos, teve algumas recaídas, como o ciúme de Ester com Mordecai (André Bankoff), antes de saber toda a verdade. Apesar de alguns problemas, o ator ressaltou a capacidade do casal em resolver tudo no diálogo.

“É legal destacar como eles sempre se resolveram bem, não acumularam problemas nem varreram questões para debaixo do tapete. Eles lidaram com tudo que surgia de uma forma muito madura e honesta”.

Ester também leva Xerxes a conhecer mais sobre sua fé, o que o conecta com Deus. Carlo contou como foi gravar a cena, e como momentos mais intimistas e emocionais como este mexem com ele.

“Depois de alguns trabalhos não consigo tirar estas cenas do contexto, não consigo viver apenas aquilo, acabo trazendo coisas de fora e levo para a cena em alguma medida. É sempre tão gostoso imaginar que esses personagens também têm a carga daquilo que vivemos no presente. Não tem como neutralizar e viver apenas a vida desse personagem, emprestei muito de mim para ele. E isso é incrível também porque ele acabou imbuído de muita verdade”, garantiu.

Todos estes fatores, somados ao desejo crescente em viver o que sempre quis, longe do palácio persa, levam Xerxes a forjar a própria morte. No entanto, o plano não sai como esperado e culmina na morte do primogênito Dario (César Cardadeiro).

Amor de Xerxes e Ester é elogiado por Carlo Porto Divulgação/Seriella Productions

Despedida

Depois de meses de trabalho intenso, Carlo Porto está orgulhoso do desempenho de A Rainha da Pérsia, sucesso de crítica e público:

“Estou muito satisfeito e feliz. Quando a gente tem um cara da qualidade do Léo [Miranda, diretor-geral da série] encabeçando um projeto sensacional em todos os sentidos, traz essa energia que influencia para que todos vibrem no mesmo lugar. Não tivemos problema nenhum, as coisas andaram de uma forma muito gostosa e tranquila, todo mundo muito coeso, e isso reflete na tela. Vou ficar com saudade de tudo, deixamos um trabalho lindo, mas o que fica também são as relações e as novas amizades”.

Carlo Porto elogia o trabalho do diretor-geral da série Leonardo Miranda Divulgação/Seriella Productions

O ator revela que um dos principais aprendizados que leva de Xerxes é o fato de ter tido a oportunidade de contar uma história de amor, que apesar das diferenças culturais, flui de uma maneira muito sincera.

“Eram dois mundos completamente diferentes e eles reconheceram isso. Mas ao mesmo tempo tentaram se entender, não inviabilizaram a existência daquele romance, muito pelo contrário. Os dois lutaram para que aquilo continuasse a existir. Mostramos o tempo como duas pessoas tão diferentes conseguiam resolver os problemas com muita sinceridade e vontade de dar certo. Isso fica como aprendizado”.

Carlo Porto finaliza mais um trabalho na RECORD Divulgação/Seriella Productions

E ao pensar na mensagem que Xerxes deixa para, Carlo ressaltou: “Esse homem nos ensina olhar para dentro e a resolver nossas questões. Vivemos um momento que é muito fácil olhar para os outros porque as pessoas se expõem o tempo todo, de todas as formas, então todo mundo vira um pouco de juiz da vida do outro. O Xerxes nos ensina um caminho oposto a isso. É isso o que levo para mim”.

