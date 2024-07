Cesar Cardadeiro analisa conflitos entre Dario e Xerxes em A Rainha da Pérsia: ‘Relação complicada’ Ator também comenta os obstáculos do relacionamento entre o príncipe e Artainte (Gabriela Mag) na superprodução da RECORD Entrevistas|Do R7 18/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dario mantém relação cheia de conflitos com o pai, rei Xerxes Divulgação/Seriella Productions

Quem acompanha A Rainha da Pérsia já percebeu que a relação entre Xerxes (Carlo Porto) e seu filho primogênito, Dario (Cesar Cardadeiro) é cheia de conflitos. Ao site oficial, Cesar Cardadeiro analisa a trama de seu personagem e opina sobre os dois.

“A relação deles é muito complicada. Ele passa por um período conturbado e depois a gente entende que estava tendo que lidar com muitas questões. Mas, em nenhum momento, foge ao compromisso de assumir o reinado. Embora o poder, [em um] primeiro [momento], deixá-lo um pouco frustrado, por conta de o pai não ser presente e nem o ajudar no seu amadurecimento”, diz Cesar.

Mesmo quando sua mãe, Améstris (Camila Rodrigues), era casada com Xerxes, a relação dele com o pai não era tão próxima. Com a chegada de Ester (Nathalia Florentino) ao reino, a história do príncipe ganhou um novo capítulo e o ator contou como foi a construção de Dario para esse momento.

“Eu e a Gabriela [Mag] aproveitamos essa oportunidade para deixar o Dario e a Artainte bem invejosos e incomodados com essa chegada [de Ester]. Só que é algo distante, ele se vê ‘enfraquecido’ e tão confuso nesse momento, que não consegue se deparar com a relação dele e da rainha, porque ele não é muito presente no dia a dia”, avalia.

Cesar também adiantou que a maneira como Dario enxerga a rainha vai mudar ao longo da série. “A gente entende que ele tem uma preocupação sincera com a Ester e com o pai também, [de querer] perdoar. E isso é bonito, reconhecer essa mulher que se aproxima do pai e melhora a vida deles”, analisa.

Dario e Artainte

Após saber, por meio de Améstris, sobre a traição da esposa com o pai, ele chegou a mandá-la embora. Para Cesar, a relação entre os dois é muito íntima, apesar das adversidades.

“Eles cresceram juntos e quando amadurecem, há esses percalços pelo caminho, ele não sabe realmente o que acontece, é muita gente falando no ouvido dele, não sabe se acredita na esposa, no pai. É muito estranho imaginar que alguém se sentiu traído pelo próprio pai, isso ajuda também a deixar ele mais conturbado”, justifica.

Artainte foi mandada embora por Dario, após plano de Améstris Divulgação/Seriella Productions

Enquanto nas telas existem obstáculos no caminho de Dario e Artainte, fora delas, a parceria profissional entre Cesar e Gabriela Mag é elogiada pelo ator.

“Gabriela é muito querida e profissional, uma pessoa que a gente pode confiar, respeitosa e foi uma experiência agradável [contracenar juntos]”, enaltece Cesar.

Acompanhe a série A Rainha da Pérsia de segunda a sexta-feira, às 21h, na RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

Publicidade 1 / 13 ‌



‌



‌



‌



‌

Ester (Nathalia Florentino) foi escolhida por Xerxes (Carlos Porto) para ocupar o posto de A Rainha da Pérsia no episódio desta quarta-feira (26). No X (antigo Twitter), os internautas vibraram com o momento para lá de especial e comentaram cada detalhe com a #SejaMinhaRainha. Confira! Divulgação/Seriella Productions