Claudio Cinti grava cenas de Seraías para A Rainha da Pérsia: ‘Personagem forte e fiel’ Nova série da RECORD estreia no mês de junho na tela da RECORD e promete trazer ainda mais emoção para as noites da emissora

Claudio Cinti interpreta Seraías na série A Rainha da Pérsia (Divulgação/Tatiana Carvalho)

Claudio Cinti integra o elenco da série A Rainha da Pérsia como Seraías. Em entrevista ao site oficial, o ator falou sobre a importância da preparação para seu novo desafio na emissora e adiantou algumas características do personagem.

“Retornar à RECORD é prazeroso. Fui bem acolhido e o trabalho é muito interessante”.

Cinti destaca o quanto tem sido fundamental a preparação com o elenco para interpretar o escriba na trama. “Esse cuidado que a RECORD tem conosco é muito bacana. Não conhecia os atores que fazem parte do núcleo do meu personagem e esses encontros nos ajudam a desenvolver intimidade, o que é importante na hora de gravar as cenas”.

O convívio diário também contribuiu para que o artista se aproximasse ainda mais dos atores da série. “Nos tornamos uma família. É sensacional. Todos se respeitam e estamos sempre juntos”.

Cinti ainda fez questão de deixar uma breve descrição de Seraías para aguçar a curiosidade do público: “Ele é ligado à família. É um personagem forte, amigo e fiel”.

Sobre a série, o ator garantiu: “A Rainha da Pérsia conta com um grande elenco, uma equipe gigantesca, cenários grandes e ricos, tudo muito bem cuidado. É de impressionar. Com certeza, será mais uma superprodução de sucesso da RECORD”.

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia no mês de junho na tela da RECORD.