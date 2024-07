Dani Moreno faz balanço de Yona em A Rainha da Pérsia: ‘Me ensinou o que é ter uma família’ Atriz reflete sobre o impacto da superprodução da RECORD na sua vida e analisa trajetória da personagem Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 22/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dani Moreno faz balanço de viver Yona em A Rainha da Pérsia: 'Uma grande lição' Divulgação/Seriella Productions

Dani Moreno está no ar em A Rainha da Pérsia como Yona, sua primeira mocinha em produções da RECORD. Perto da reta final da trama, a atriz faz um balanço dos aprendizados que sua personagem a proporcionou.

“Ela me ensinou o que é ter uma família, me deu o que eu sempre procurei e nunca achei até hoje. A relação entre Mordecai (André Bankoff) e Yona é de extrema parceria, então, o que para mim poderia ter sido uma dificuldade, porque eu nunca vivi isso, foi, na verdade, uma grande lição”, avalia Dani.

Esse ideal é também um dos pontos em comum que a atriz pensa ter com a personagem: “Não desistir do amor, de construir uma família e a esperança de que esse elo estará sempre ali, foi o que eu trouxe para a Yona e acho que consegui passar essa resiliência”, diz.

Experiente em tramas bíblicas na emissora, a atriz, que acumula na bagagem personagens fortes, como Marta, na Novela Jesus (2018), Furacão, de Amor Sem Igual (2019), a feiticeira Aolibama de Gênesis (2021) e Zerua, em Reis (2023), revela que um dos estímulos para fazer Yona está na carga dramática e na humanização da personagem.

“Ela é uma pessoa 100% boa, como toda mocinha, mas a gente sabe que elas também têm algumas falhas. Então, trazer essa coisa crível foi um desafio, mas eu acho que a relação dela com o Mordecai e com a Varda (Adriana Prado) trouxe essa humanidade para as cenas”.

Mordecai (André Bankoff) e Yona (Dani Moreno) superam adversidades em A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Dani reforça a importância do seu núcleo familiar na trama, formado por André Bankoff (Mordecai), Adriana Prado (Varda), Nathalia Florentino (Ester/Hadassa), Vicente Alvite (Esdras) e Júlia Abdalla (Hannah): “Teve toda a passagem do tempo de Yona, que começa muito jovem, grávida, e depois tem a primeira filha, e passa por todas as adversidades. Então, foi interessante construir esse elo entre nós e foi um processo muito natural. A joia que a gente tem na mão é essa esperança de manter a família unida e a relação deles é muito bonita, essa coisa indestrutível”, comenta.

Por fim, a intérprete de Yona também reflete sobre o impacto de A Rainha da Pérsia em sua vida. “São tantos aprendizados... coragem para enfrentar os desafios e a fé de que, apesar de tudo, a gente não pode desacreditar de que as coisas vão dar certo”, conclui.

Acompanhe A Rainha da Pérsia de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus e veja quando e onde quiser!