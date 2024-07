De órfã a rainha, Nathalia Florentino comenta a coroação de Ester

Alto contraste

Nathalia Florentino comenta coroação de Ester em A Rainha da Pérsia: ‘Celebração do amor’ Divulgação/Seriella Productions

Nem só de lutas e provações vive Ester (Nathalia Florentino) em A Rainha da Pérsia. Depois de ficar órfã ainda criança, a jovem perdeu seu noivo Enoch (Bruno Ahmed) durante a guerra contra os gregos e foi convocada para o harém do rei Xerxes. Apesar dos momentos difíceis, a personagem se manteve em sua fé e, agora, tem motivos para sorrir. Ester se apaixonou pelo rei ao conhecê-lo e foi coroada como a nova rainha.

“A Ester celebra tudo o que tem dentro do coração. Para ela, realmente é uma celebração do amor, porque ela não liga para os bens materiais. Então, significa também a celebração desse sonho de família que ela sempre idealizou”, analisa.

Ao site oficial, Nathalia revelou ter ficado mexida com a gravação.

“No dia, eu senti quase como se fosse o meu casamento, com as pessoas me arrumando e olhando para mim. Fiquei nervosa, de verdade, quando entrei com o Carlo [Porto], parecia que eu realmente estava sendo apresentada pela primeira vez. Quando eu discursei ao povo, senti o meu coração acelerado. As minhas emoções mesclaram bastante com as da personagem”, conta.

Além da mistura de sentimentos, a coroação da nova rainha da Pérsia teve momentos de tensão causados por Améstris, que tentou atrapalhar o festejo. A superprodução contou, ainda, com centenas de pessoas envolvidas no set, incluindo figurantes e, ao relembrar o trabalho em equipe, Nathalia ressaltou a importância da concentração.

“As cenas externas têm esse desafio a mais por terem mais pessoas envolvidas, você precisa de um foco um pouco maior. A gente tenta se manter presente nos sentimentos, porque é muito difícil. Às vezes, uma cena começa feliz e termina de outro jeito, então você tem que tentar trazer a presença naquele instante, para que isso não te atrapalhe”, explica.

Ester e Xerxes vão enfrentar desafios durante a relação em A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Os desafios, aliás, não se restringem apenas à atriz. Na trama, Ester enfrenta alguns obstáculos na relação com o rei Xerxes, como o ciúme e as outras mulheres do harém. Mas, para Nathalia, a personalidade de Ester faz com que eles sejam superados.

“É uma pessoa com uma sabedoria diferenciada, então ela lida com essas emoções com muito respiro, não é impulsiva, sempre tenta compreender a pessoa. Isso ajuda nas tomadas de decisão dela ao longo da série inteira”, analisa.

A atriz adianta, ainda, o que o público pode esperar de Xerxes e Ester na trama.

“É um casal que se une por esse amor. São pessoas de culturas diferentes, então tem esse choque de um jeito muito forte. Mas é um amor muito puro, uma conexão no olhar, uma química que vai muito além do que eles conseguiriam explicar”, conclui.

Acompanhe a série A Rainha da Pérsia de segunda a sexta-feira, às 21h, na RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

Xerxes escolhe Ester como A Rainha da Pérsia e fãs da série comemoram:

