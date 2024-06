Ed Oliveira viverá Kamal em A Rainha da Pérsia: ‘Homem leal’

Alto contraste

Ed Oliveira se prepara para viver Kamal em A Rainha da Pérsia (Arquivo Pessoal)

Ed Oliveira irá interpretar Kamal na série A Rainha da Pérsia, o comandante da guarda real do rei Xerxes (Carlo Porto). Em entrevista ao site oficial, o ator relembrou as gravações da trama no Marrocos e falou sobre seu novo personagem na RECORD.

“Kamal é um homem leal, fiel e sem grandes ambições”, contou.

No início deste ano, Ed gravou cenas de A Rainha da Pérsia no Marrocos com parte do elenco da trama. Segundo ele, a viagem ajudou a deixar os atores ainda mais unidos.

“No Marrocos, tive a oportunidade de conviver com a equipe e o elenco. Para mim, esse foi o grande diferencial. O fato de que estivemos juntos em outro país fez com que desenvolvêssemos um cuidado uns com os outros. Agora, quando vou para a RECORD gravar, tenho aquela mesma sensação da viagem: de que vou encontrar pessoas tão próximas a mim a ponto de serem consideradas família. Confiar e conhecer o seu parceiro de cena faz muita diferença no set”.

As paisagens do país africano também ajudaram o ator a imergir no enredo da trama. “O Marrocos remete muito à época retratada em A Rainha da Pérsia, tanto pela cenografia quanto pelos lugares onde as locações foram montadas. E isso é bem interessante. Ter uma ambientação que se aproxima ao máximo da obra na qual estamos tratando nos ajudou muito”.

Em 17 de junho, A Rainha da Pérsia chega à RECORD e Ed Oliveira está ansioso para acompanhar a trajetória de Kamal: “A partir de agora começa a borbulhar a expectativa para a estreia”.