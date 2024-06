Elenco e equipe se reúnem para o lançamento de A Rainha da Pérsia Nova série da RECORD estreia no dia 17 de junho na emissora e primeiros episódios já estão disponíveis ao público no Univer Vídeo

A Rainha da Pérsia chegou com tudo e já está dando o que falar! No último dia (31), o elenco se reuniu com a equipe em um cinema na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para assistir aos dois primeiros episódios, enquanto o público conferiu o conteúdo, em primeira mão, no Univer Vídeo.

A superprodução, que estreia na tela da RECORD no dia 17 de junho, narra a história de Hadassah (Nathalia Florentino), uma jovem judia que, após ficar órfã, é criada pelo primo Mordecai (André Bankoff), na cidade de Susã. Para esconder as suas raízes judias, ela adota o nome de Ester e vê a sua vida se entrelaçar com a do Rei Xerxes (Carlo Porto).

O elenco celebrou a pré-estreia em clima de comemoração e em grande estilo, com direito a tapete vermelho, totens dos personagens e até um cenário montado com elementos usados na gravação da série escrita por Cristiane Cardoso e produzida pela Seriella Productions.

Ao site oficial, o diretor-geral, Leonardo Miranda, comentou sobre a importância da obra.

“É uma história muito forte e transformadora, que nos diz que nada na vida acontece à toa, tudo tem um propósito. A Ester não apareceu em Susã, na Pérsia, por acaso, ela chega para transformar a vida do Xerxes e de todos ao redor, e, principalmente, para salvar um povo. Estou muito feliz com o resultado”.

Os protagonistas Carlo Porto, Nathalia Florentino e Camila Rodrigues foram ovacionados pelos colegas de elenco ao aparecerem nos primeiros episódios e revelaram o clima de união e admiração dos bastidores.

“É a materialização de meses pensando, estudando, pesquisando, ensaiando e gravando. Estamos nesse processo desde o dia 8 de fevereiro e a maioria de nós não viu nada praticamente, então eu fico muito feliz, porque essa turma é muito bacana, a gente tem um elenco muito coeso, formamos uma família”, elogia Carlo Porto.

Todos estavam na expectativa para ver as primeiras cenas da série e Camila Rodrigues destaca a parceria entre a equipe.

“É tão gratificante. É emocionante, porque a gente sabe o quanto nos dedicamos. Um torcendo pelo outro brilhar. Então, eu acho que é sempre muito legal quando a gente se reúne e tem oportunidade de assistir aos capítulos juntos”, conta.

Nathalia Florentino é estreante na TV aberta e foi bastante elogiada pelos parceiros de cena. A atriz não escondeu a felicidade em viver Ester e ainda destacou o momento de confraternização com a equipe.

“Eu quase não tenho palavras para descrever o que eu sinto nesse instante, é uma emoção muito grande, principalmente por dividir esse momento com os meus amigos, que se tornaram a minha família ao longo dos últimos meses. É de uma importância tanto a história que estamos contando, quanto esse momento. Nos traz muitos ensinamentos, então a gente está aprendendo muito juntos e está sendo uma delícia”, comemora a atriz.

Parte do elenco passou cerca de um mês no Marrocos, no continente africano, para gravar cenas da superprodução. A viagem marcou o início das gravações e também mostrou a grandiosidade da trama.

“Para mim, é sensacional poder viajar, gravar fora, em um lugar tão especial quanto o Marrocos, que dá toda essa dimensão e nos coloca nesse universo. É uma viagem no tempo, é um prazer muito grande e uma honra”, destaca o diretor Leonardo Miranda.

Conheça a história de Ester, personagem de Nathalia Florentino, em A Rainha da Pérsia que estreia no dia 17 de junho na tela da RECORD.