Enzo Ciolini analisa desfecho surpreendente de Artaxerxes em A Rainha da Pérsia: ‘Veio como um ensinamento’ Ator destaca a importância de perdoar e ser perdoado ao refletir sobre a trajetória do personagem na série Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 06/08/2024 - 13h58 (Atualizado em 06/08/2024 - 13h58 ) ‌



Enzo Ciolini destaca aprendizados como Artaxerxes na série Divulgação/Seriella Productions

A reta final de A Rainha da Pérsia empolgou o público e dentre os principais acontecimentos dos últimos episódios, a suposta morte de Xerxes (Carlo Porto) desencadeou uma série de conflitos entre os irmãos Dario (César Cardadeiro) e Artaxerxes (Enzo Ciolini).

Ao site oficial, Enzo Ciolini contou como a difícil relação entre os príncipes e o mal-entendido do plano do pai, culmina na morte do primogênito do rei.

“O Artaxerxes carrega desde pequeno um conflito com o irmão e acredito que tenha sido um gatilho para cometer essa injustiça. O histórico dos dois, Dario sempre contra e Artaxerxes a favor, ajudou muito nesse caso”, explicou Enzo.

Na trama, Artaxerxes vê Xerxes e Dario em uma suposta discussão e, quando o pai, cai do penhasco no rio, tenta salvá-lo ‘em vão’. No entanto, tudo fazia parte do plano de Xerxes para abandonar a vida como rei na Pérsia e viver uma vida comum ao lado de Ester (Nathalia Florentino) em Jerusalém.

Sem saber do que o pai planejava, Artaxerxes se enfurece com o irmão ao pensar que ele queria ascender ao trono e ordena que Artemísia (Francisca Queiroz) o mate perante o povo de Susã, ao lado da esposa Artainte (Gabriela Mag) e do general Artabano (Caetano O’Maihlan), todos acusados de traição.

Artaxerxes (Enzo Ciolini) carrega culpa pela morte do irmão Divulgação/Seriella Productions

“Ele sente muito a morte do Dario. É aí que ‘vira a chave’ do Artaxerxes porque ele sempre foi um cara justo e comprometido com a verdade, até cometer essa injustiça. Ele não consegue lidar. A princípio ele acha que o pai e a mãe estão mortos. O único elo familiar, por mais que eles não se dessem bem, era o irmão. O mais difícil foi ele lidar com isso sem o perdão de alguém, e se corrói por dentro”, analisou o ator.

Quando Artaxerxes descobre que o pai está vivo, clama por perdão, e conta com a ajuda de Esdras (Hall Mendes) para se conectar ao pai em Jerusalém. O perdão vem através de uma carta.

Outro ponto surpreendente da reta final de A Rainha da Pérsia é o retorno de Améstris (Camila Rodrigues), agora como Vasti, após conhecer a Deus e aceitá-lo. Mandada para a forca por Xerxes, a então esposa teve a vida poupada e teve o auxílio de Neemias (Luckas Moura) no período em que esteve fora.

O reencontro entre Artaxerxes e Vasti é repleto de emoção e foi gravado no alto de um monte no Marrocos, o que contribuiu para o sucesso da cena.

“Ficamos muito emocionados porque foi nossa [minha e da Camila] primeira cena lá. É muito linda e foi muito legal ter essa troca porque foi uma cena que encaixou de uma forma que parecia que a gente tinha ensaiado por meses. E não, foi ali e tudo veio à tona. Tentei trazer o sentimento de um filho que não via a mãe há 16 anos. Eles não se davam bem, mas é a mãe e é a única pessoa naquele momento em que ele se apoia. E ela o ajuda a se confortar com a morte do irmão”, ressaltou.

Enzo Ciolini se despede da superprodução Divulgação/Seriella Productions

Neemias e Ariana

Além da mãe, Artaxerxes encontra apoio no melhor amigo Neemias e na esposa Ariana (Esther de Oliveira). Aliás, a relação com o copeiro real será vista também no spin-off de A Rainha da Pérsia, já em gravação.

“Costumo dizer que ele é meu braço-direito desde sempre. A única pessoa que o rei que comanda o mundo tem para se apoiar e se fragilizar, mais do que a Ariana, é o Neemias”, revelou Enzo.

Sobre Ariana, o ator relembrou que desde novinho Artaxerxes ficava de olho no harém de Xerxes e a paixão pela jovem foi amor à primeira vista.

Enzo Ciolini analisa desfecho surpreendente de Artaxerxes na série Divulgação/Seriella Productions

Trajetória e aprendizado

Artaxerxes é o primeiro personagem de Enzo na RECORD após a estreia em Reis (2022), e visto com muita estima por ele em sua trajetória na atuação:

“Não tinha feito um personagem com tantas nuances. Ele significa uma oportunidade de crescimento. Quando você pega um personagem assim, isso te acrescenta e, até então, não sabia meu limite. Ainda não sei, mas já sei que não era o de antes. O Artaxerxes veio como um ensinamento, uma reviravolta na carreira”.

E ao refletir sobre os principais aprendizados que Artaxerxes vai lhe deixar, Enzo é categórico: “O principal que ele me deixa é o perdão. Ele me ensina a perdoar e a ser perdoado também”.

