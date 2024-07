Entrevistas |Gabriel Alberto, do site oficial

Esther de Oliveira e Ranna Bittencourt destacam a amizade e lealdade em A Rainha de Pérsia Atrizes comentam a relação de força e confiança de suas personagens com Ester (Nathalia Florentino) desde o início da trama

Esther de Oliveira celebra amizade entre Ariana e a rainha Divulgação/Seriella Productions

Desde a chegada no harém até se tornar rainha, Ester (Nathalia Florentino) tem em Ariana (Esther de Oliveira) e Hayat (Ranna Bittencourt) suas melhores amigas e apoiadoras no amor por Xerxes (Carlo Porto) em A Rainha da Pérsia.

Em um papo com o site oficial, Esther de Oliveira e Ranna Bittencourt comentaram a relação das amigas em meio aos conflitos palacianos do império persa.

“É uma grande amizade, é lindo de ver. As três têm uma confidência entre elas, que podem contar e desabafar. A Ariana e a Hayat sempre dão apoio para a Ester em diversas questões na vida dela”, afirmou Esther.

Atrizes celebram amizade de Ariana e Hayat com Ester Reprodução/RECORD

A atriz revelou que o fato de Ester pedir para as amigas serem suas damas de companhia, as poupam do papel de concubinas, que lhe tiram a chance de se casarem.

“A Ester dá a possibilidade de viver com ela e poder, futuramente, ter uma família. É uma amizade muito pura e bonita, não tem interesse e egoísmo”.

Ranna concordou com a colega de cena e contou que Hayat se diferencia das amigas ao ser mais ‘sem filtro’ e que a relação delas se baseia na confiança e lealdade:

Ranna Bittencourt destaca lealdade de Hayat a Ester Reprodução/RECORD

“Todo mundo tem aquela amiga que fala a verdade na cara, só que, no fundo, a Hayat fala aquilo por amor, porque quer vê-la bem. Ela nunca vai esconder o que você precisa saber, é leal. As pessoas vão se inspirar e se identificar”.

A Rainha da Pérsia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus e veja quando e onde quiser!