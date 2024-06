Francisca Queiroz analisa atitudes de Artemísia em A Rainha da Pérsia: ‘Forte e perversa’

Alto contraste

A+

A-

Francisca Queiroz é Artemísia na série A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Francisca Queiroz define Artemísia, sua personagem em A Rainha da Pérsia, como uma “mulher forte e perversa”, e nos primeiros episódios da trama o público já entendeu o motivo. A comandante da frota naval da Pérsia traiu a amiga Améstris (Camila Rodrigues) e se envolveu com Xerxes (Carlo Porto) na intenção de se tornar a próxima rainha. Em entrevista ao site oficial, a atriz comentou as atitudes da personagem e relembrou o processo para interpretá-la.

“Não dá para ser perversa em apenas uma questão da vida, isso se reflete também na forma com que você se relaciona com as pessoas. Por exemplo, a Artemísia ambiciona o lugar da rainha e serve o rei, mas também tem seus interesses próprios. Ela é muito próxima e uma grande amiga da Améstris, mas por querer o lugar dela, a comandante tem um caso com Xerxes e sofre uma retaliação muito forte por causa disso”, explica Francisca.

É a segunda vez que Francisca protagoniza um par romântico com Carlo Porto e garante que a relação dos dois só melhorou: “É mais fácil. Já sei como ele é e trabalha, como acessá-lo e vice-versa. Fazemos o trabalho com mais carinho e respeito. Torço muito pelo Carlo, por tudo o que vivemos em Reis como Ainoã e Saul, e reencontrá-lo é muito bacana”.

Para a atriz, Artemísia é diferente de todas as personagens que já fez na RECORD. “São personalidades diferentes e é um papel que me exige um preparo corporal por ter muitas cenas de ação, o que é muito bom, me exercita mais em um outro lugar. Na televisão, sabemos da importância de um ‘close’ no olhar. No caso da Artemísia, o corpo e a postura muitas vezes são mais importantes. Sempre trabalhei em coisas mais sutis e agora estou trabalhando de outra forma”.

Francisca considera a preparação física para interpretar a comandante um ponto positivo. “Eu lutei karatê jovenzinha por muitos anos e competia por São Paulo. Sempre gostei, mas nunca achei que iria usar em um personagem. Gosto de esportes e depois de tantos anos revisitar isso é muito legal. Sempre estive em contato e tenho um corpo fácil para a luta. Nesse ponto, tenho facilidade, até ganhei mais massa muscular. É interessante a vida do ator, toda a nossa vivência contribui para o papel, coisas que você nunca imaginou”.

Artemísia é a comandante da frota naval da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Para a atriz, o desafio da personagem está na caracterização. “Eu sempre fiz o meu próprio cabelo. Todo mundo sabe. Não é que eu acho que faço melhor, pelo contrário. Mas é uma forma de concentração e de entrar em contato com a personagem. É algo que se deu naturalmente na minha vida. Mas o cabelo da Artemísia é muito demorado e não sei fazer, tive que mudar a cor, escurecer. Se fosse antes, eu já viria pronta de casa, mas tem o aplique, o jumbo para engrossar as mechas, aquelas tranças estilo nagô, muito difícil. A minha maquiagem também, sempre eu que fiz, e é a primeira vez que uso sombra em um trabalho. Na vida, gosto de uma coisa mais natural. Então, a Artemísia foi um desafio para mim, ela é diferente”.

Outro obstáculo driblado por Francisca foi a interação com os cachorros de Artemísia. “É muito difícil. Eles são lindíssimos e mansos, mas têm cara de bravos. Também são fortes e pesados, então é uma dificuldade em cena. Adquiri confiança com o tempo”.

E foi no Marrocos que a atriz teve o primeiro contato com os animais na pele da comandante. “Foi maravilhoso para mim, uma experiência muito bacana. Estar naquele cenário, naquela beleza, uma organização da produção, a calma no set, as pessoas de todos os lugares do mundo. É algo que vou guardar no coração para o resto da vida”.

Já sobre a história de A Rainha da Pérsia, Francisca garantiu: “Terá muita ação, emoção e cenas lindas. Os meus colegas são ótimos atores. O texto está bonito. É um trabalho grandioso e entregamos o melhor para quem está assistindo”.

Acesse o PlayPlus.com para rever todas as cenas de Francisca Queiroz como Artemísia em A Rainha da Pérsia. E acompanhe a série de segunda a sexta-feira, às 21h, na RECORD.

Elenco de A Rainha da Pérsia encara o desafio de definir personagens em poucas palavras:

Publicidade 1 / 21 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Elenco de A Rainha da Pérsia apresenta personagens da trama A Rainha da Pérsia estreou nesta segunda (17), na tela da RECORD, e para entender quem é quem na trama, o site oficial propôs um desafio para o elenco definir os personagens em poucas palavras. Vem conferir se eles conseguiram! Divulgação/Seriella Productions