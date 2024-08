Gabriela Mag faz balanço do trabalho como Artaínte em A Rainha da Pérsia Atriz comenta segredos que permearam a trajetória da personagem na série e agradece apoio do elenco ao longo das gravações Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 06/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gabriela Mag celebra trabalho como Artaínte em A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Os segredos que permearam a trajetória de Artaínte em A Rainha da Pérsia fizeram Gabriela Mag se encantar ainda mais pela personagem. Na trama, a jovem desempenhava um cargo secreto de olheira do rei Xerxes (Carlo Porto), mas a junção do trabalho com atitudes errôneas custou a vida da mãe dela, que foi morta por Améstris (Camila Rodrigues), e abalou seu casamento com Dario (César Cardadeiro). Em entrevista ao site oficial, a atriz comentou a trajetória de Artaínte na trama e agradeceu o apoio do elenco ao longo das gravações.

“A honra e a ambição moveram a Artaínte durante toda a série, principalmente porque ela era uma personagem muito dúbia e agia de maneiras diferentes com o marido (Dario), com a sogra (Améstris) e com o sogro (Xerxes). Ela tinha várias máscaras e foi um desafio trazer essas curvas”.

No início da série, Artaínte foi vista nos aposentos de Xerxes e Améstris decidiu se vingar da suposta traição da nora, matando a mãe dela. No entanto, ao longo dos episódios foi revelado que a jovem trabalhava como olheira do rei e foi até o quarto dele apenas para dar um recado, apesar de ter tentado se aproveitar da situação.

Mãe de Artaínte foi morta por Améstris na série Divulgação/Seriella Productions

“A intenção da Artaínte ao ter ido até o rei ficou muito clara, ela era apaixonada pelo Xerxes naquele momento, mas tinha um objetivo muito maior por trás, que só foi revelado depois. Na verdade, a mãe da Artaínte era a olheira do rei, mas como Améstris estava desconfiada, quem teve que dar o recado a ele foi a própria Artaínte, e assim ela herdou o trabalho da mãe”.

Para Gabriela, essa perda foi carregada por culpa e fez a personagem se sentir sozinha, já que Dario acreditou em Améstris. “Ela carrega essa culpa e um sentimento de ‘agora estou sozinha’, o que se reforça muito mais quando o marido dela a expulsa do palácio, mas a Artaínte é muito determinada e não desiste”.

Dario expulsou Artaínte por causa da suposta traição com Xerxes Divulgação/Seriella Productions

A jovem, então, decidiu se aliar a Artemísia (Francisca Queiroz) e a Artabano (Caetano O’Maihlan), e focou ainda mais em sua missão de ser os olhos de Xerxes na Pérsia. “Ela se sujeitou a tudo para voltar ao lugar que acreditava ser dela. Eu gosto muito desse lado olheira, inclusive nas preparações com o Leandro Baumgratz [preparador de elenco] trabalhamos um corpo diferente. Nos primeiros episódios pudermos ver a Artaínte como uma princesa, mas quando ela está a serviço, confabulando e fazendo planos, adota uma postura de ‘soldado’ porque uma mulher cumprindo essa função na época tinha que transparecer essa autoridade para ser respeitada e sobreviver. Na criação da personagem, essa parte de olheira me interessou muito e foi o que mais me fez apaixonar pela Artaínte”.

Artaínte atuou como olheira do rei Divulgação/Seriella Productions

A personagem cumpriu seu objetivo e conseguiu voltar para o palácio ao se reconciliar com Dario. “Com certeza foi a cena mais linda que gravei durante toda a série porque ela aprendeu muito com os próprios erros. A Artaínte pediu perdão a Dario e eles reataram. Ali eles se entenderam pela primeira vez, se abraçaram e reconheceram que precisavam um do outro. A Artaínte era uma personagem muito ambiciosa que queria ter poder e, quando realmente começou a se apaixonar por Dario, ela o convenceu a fazer as pazes com o pai na intenção de se tornar rainha ao lado do marido”.

Xerxes, que não queria mais reinar para se dedicar ao amor por Ester (Nathalia Florentino), fez um plano para forjar a própria morte e deixar Dario em seu lugar. “Quem fazia parte disso era a Artaínte, o Dario, o Artabano e a Artemísia, só que no dia da coroação da Artaínte e do Dario, a Artemísia traiu o grupo e disse para o Artaxerxes (Diogo Caruso/Enzo Ciolini) que foi Dario que matou o pai, só que, na verdade, nem morto o Xerxes estava. Seria o momento em que a Artaínte realizaria seu sonho de ser rainha e de ter poder, mas Artaxerxes chegou e mandou matar todo mundo”.

Bastidores

Gabriela Mag fez questão de deixar um agradecimento especial aos atores que estiveram ao seu lado durante as gravações de A Rainha da Pérsia. “Primeiro de tudo vou falar do César porque sou muito grata a ele por ter sido um parceiro tão generoso e atencioso. Eu assistia aos trabalhos dele e ele tem muito mais experiência do que eu, nasceu fazendo isso, mas estava disposto a me encorajar e a olhar no meu olho nos momentos em que eu estava com dificuldades de atingir alguma emoção. Fizemos preparações incríveis com o Leandro, que nos ajudou a criar essa relação do casal de uma forma muito bonita. O César foi fundamental para mim, alguém que me apoiou e me deu palavras de incentivo, mostrando que acreditava em mim e no meu trabalho, e isso foi muito importante”.

Atriz deu vida a Artaínte na série Divulgação/Seriella Productions

Os intérpretes de Améstris e Xerxes também foram citados. “A Camila é uma atriz que me ensinou muito, nunca vou me esquecer dos conselhos dela no set. Já o Carlo é incrível, muito querido e profissional”.

Izabella Bicalho, que deu vida a Zeres na trama, é outra inspiração para Gabriela. “Quero muito ser uma artista como ela quando eu crescer. A Izabella me ensinou muito, mas também me ouviu na mesma proporção. Ela tem uma cabeça tão aberta, jovem e inteligente, e é tão bom conversar com ela”.

Ao final, a atriz ainda destacou a importância do projeto. “Esse trabalho veio em um momento muito incrível da minha vida pessoal e profissional. Acabei me mudando para o Rio de Janeiro e até meu visual mudou, de loira para morena, parece uma nova temporada da série da minha própria vida. Comecei o ano gravando uma série no Marrocos, nem nos meus sonhos mais loucos imaginei uma coisa dessas. Conheci pessoas talentosíssimas e fiz amigos para a vida. Foi muito incrível poder aprender tanto e principalmente por saber que confiaram em mim para fazer uma personagem tão densa, complexa e com camadas tão contraditórias. Foi um superdesafio e sou muito grata pelo trabalho em A Rainha da Pérsia”.

Acesse o PlayPlus.com para rever a trajetória de Gabriela Mag como Artaínte em A Rainha da Pérsia.

Relembre cenas apaixonantes de Xerxes e Ester na série: