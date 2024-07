Giuseppe Oristânio celebra Harbona e enaltece relação com Carlo Porto em A Rainha da Pérsia Veterano na televisão, ator não tem dúvidas de que o bom clima dos bastidores reflete na frente das câmeras Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 19/07/2024 - 14h00 (Atualizado em 19/07/2024 - 15h20 ) ‌



Harbona (Giuseppe Oristânio) mantém uma relação de confiança com Xerxes (Carlo Porto) em A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Giuseppe Oristânio interpreta Harbona, braço direito do rei Xerxes (Carlo Porto) em A Rainha da Pérsia . Apesar de ser a terceira vez em que o ator conta a história de Ester na RECORD, essa é a primeira como o eunuco, definido por ele como um personagem “muito interessante”.

“O Harbona é um cara sincero, que não tem inveja de nada e ele ama o Xerxes, o viu crescer. Ele o conhece desde menino, conhece o pai dele, sabe as coisas que aconteceram”, justifica.

Ao site oficial, o ator também enaltece a parceria fora de cena com Carlo Porto. “Imediatamente, assim que conheci o Carlo [Porto], a gente desenvolveu uma relação de muita parceria. Então, isso passa na tela, porque a gente está junto nessa relação, vivendo isso e é gostoso fazer”, diz.

Veterano na trama de Ester e, sobretudo, na televisão, Giuseppe dispensa a posição de professor ao lidar com os colegas menos experientes. Quando perguntado se dava conselhos aos protagonistas e a outros atores que interpretam eunucos, o ator fez questão de dizer que não era necessário e elogiou o elenco.

“O Carlo é um ator preparado, muito estudioso, um homem simples e que ouve o que todo mundo tem para falar, se preocupa com o trabalho que faz. Então, ele não precisa de conselho”, ressalta.

Harbona viu Xerxes crescer em A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

A modéstia presente na ficção de Harbona se confunde com as características de Giuseppe, quando o ator escolhe a paciência como a sua semelhança com o eunuco.

“Todo personagem que a gente faz tem uma colaboração grande de quem o ator é. Então, o que tem [em comum] é a mesma boa vontade de lidar com Nathalia e de lidar com o Carlo, de uma parceria sincera. O Harbona é mais sábio do que eu, sem dúvidas. Temos algumas semelhanças, mas elas param aí, é outra época, outro momento... Ele é eunuco, eu não sou”, brinca.

Assim como Harbona aprovou a escolha de Ester como a nova rainha, Giuseppe também acredita que Nathalia seja a intérprete ideal para a personagem.

“A escolha tanto do rei quanto da rainha foi muito feliz, nós pegamos duas pessoas que não são deslumbradas com a profissão, porque isso atrapalha muito, especialmente quando a pessoa é protagonista. A minha experiência me dá certeza de que o que acontece nos bastidores influencia muito no resultado. Então, eles dão o tom e a gente vai atrás”, analisa.

Por fim, o ator destaca a dimensão da superprodução da RECORD ao refletir sobre as diferenças desse projeto em comparação com as outras vezes em que contou a história de Ester.

“Nós passamos mais de um mês no Marrocos, gravando em lugares inacreditáveis, onde tinham construído cenários gigantescos, especialmente para a nossa trama. Então, toda a tecnologia envolvida nesse processo, sem dúvida nenhuma, incrementou a história de uma maneira incrível, porque o que nós estamos fazendo é cinema puro”, conclui.

Acompanhe A Rainha da Pérsia de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Para rever todos os episódios, é só acessar o PlayPlus.com .