Isa Salmen interpreta Farah em A Rainha da Pérsia: 'Uma das produções mais refinadas em que já estive'

Depois de interpretar Aksa em Reis, Isa Salmen retorna à RECORD para viver Farah na série A Rainha da Pérsia, prevista para estrear em 2024.

Na trama, a personagem é uma das candidatas à posição de concubina do rei Xerxes (Carlo Porto). Em entrevista ao site oficial, a atriz contou como tem sido a preparação, a interação com o elenco e as gravações do projeto.

"A Rosana Garcia [preparadora de elenco] trabalhou com todas as meninas do harém. Nos tornamos uma família e tem sido uma experiência única. É um ambiente muito leve e gostoso. A RECORD é a minha segunda casa, me sinto acolhida".

Para Isa, a parceria com as atrizes que fazem parte do núcleo de Farah é fundamental. "Somos muito unidas. Temos amor, carinho e respeito mútuo. A troca não é só nas cenas e nos bastidores, mas também na vida. Todas são muito doces".

A atriz também destacou o quanto os momentos de estudo a deixam segura em cena. "Lemos o roteiro várias vezes para construir as camadas e as intenções de cada personagem. Quando chegamos no set, até sabemos as falas umas das outras de tanto que já estudamos com a Rô [Rosana Garcia], o que deixa tudo muito mais tranquilo".

Nos estúdios, as gravações da série estão a topo vapor. "Os cenários e os figurinos estão lindíssimos, o público vai ficar em êxtase. É uma das produções mais refinadas em que já estive".

A intérprete de Farah ainda revelou algumas características da personagem. "Ela é de origem árabe. Uma mulher forte, determinada, ambiciosa e um pouco arrogante e prepotente".

Segundo Isa, Farah de A Rainha da Pérsia e a israelita Aksa de Reis são completamente diferentes. "Esse é o ponto fascinante da nossa profissão: sair da zona de conforto. É maravilhoso dar vida a duas mulheres interessantíssimas, mas de mundos tão distantes".

A atriz aproveitou a conversa para agradecer a oportunidade de participar de mais um projeto na emissora. "Amo cada um dos profissionais, são todos extremamente talentosos, educados, gentis e acolhedores. Estou muito grata à Cristiane Cardoso [autora] por me dar esse presente e ao Léo Miranda, nosso diretor. Ele é maravilhoso e tem um olhar de cinema. Tudo está muito bonito. Já estou ansiosa para a estreia".

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E a partir de 22 de abril, não perca os episódios da décima temporada da série Reis, A Decadência, na emissora.

Confira registros incríveis do elenco no Marrocos:

As gravações de A Rainha da Pérsia no Marrocos chegaram ao fim, mas as lembranças e o aprendizado permanecem. Por isso, o elenco da superprodução da RECORD, que continua gravando no Brasil, fez questão de registrar todos os momentos especiais e compartilhar com o público no Instagram. A seguir, surpreenda-se com as belezas do país africano e a grandiosidade do set de gravações da série!