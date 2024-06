Izabella Bicalho interpreta Zeres em A Rainha da Pérsia: ‘Mulher de personalidade forte’

Alto contraste

A+

A-

Izabella Bicalho interpreta Zeres em A Rainha da Pérsia (Divulgação/Seriella Productions)

Izabella Bicalho retorna à RECORD para viver Zeres em A Rainha da Pérsia, esposa de Hamã (Leonardo Medeiros) e mãe de dez filhos. Em entrevista ao site oficial, a atriz revelou estar empolgada com mais um papel na emissora e contou como foram os preparativos para o novo trabalho.

“O meu retorno foi superfeliz. Me sinto muito acolhida na casa e adoro trabalhar na RECORD. É meu segundo trabalho com o Léo Miranda [diretor-geral de A Rainha da Pérsia]. É uma parceria bem feliz”, contou.

Para construir Zeres, Izabella se dedicou à preparação junto aos atores que fazem parte do núcleo da personagem na série. “Fizemos um trabalho com o Leandro [Baumgratz, preparador de elenco]. Passamos todas as cenas para entendermos as curvas dramáticas dos personagens e também li a passagem de Ester na Bíblia”.

As gravações no Marrocos foram fundamentais para que a atriz se aproximasse do elenco. “Gravar no Marrocos foi tudo de bom. É uma experiência incrível. Foi lá que conheci os atores que fazem os meus filhos na trama. Eles são uns fofos, muito queridos, conversamos à beça. Nunca tinha trabalhado com o Léo Medeiros (Hamã), mas durante a viagem desenvolvemos uma parceria muito divertida e uma troca generosa em cena”.

E no Brasil, os trabalhos dentro e fora do set continuam. “Adoro gravar em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. O Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions é ótimo, os estúdios são maravilhosos, os equipamentos de primeira. Além dos figurinos que estão lindíssimos”.

Sobre Zeres, Izabella adiantou: “É uma personagem bíblica. Uma mulher de personalidade forte que tem muita influência sobre o marido. Ela também é bem-vista por ter tido muitos filhos. Me sinto honrada por fazer parte dessa história de Ester. Considero um momento bem forte da minha carreira”.

Internautas elogiam estreia de A Rainha da Pérsia na RECORD:

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A Rainha da Pérsia estreou nesta segunda-feira (17) na RECORD e o público conheceu Ester (Nathalia Florentino), Xerxes (Carlo Porto), Améstris (Camila Rodrigues) e outros personagens da trama. No X (antigo Twitter), os internautas comentaram cada detalhe do episódio e elogiaram a superprodução. Confira! Divulgação/Seriella Productions

Acompanhe A Rainha da Pérsia de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Para rever os episódios, é só acessar o PlayPlus.com.