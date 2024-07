João Fernandes analisa impacto de Joel na trama de Himeneu em A Rainha da Pérsia: ‘Transforma a vida’ Ator interpreta um judeu que contrai lepra e não perde a fé em Deus, mesmo com o desprezo do personagem de Iran Malfitano Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 21/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/07/2024 - 02h00 ) ‌



Joel impacta vida de Himeneu com mensagem de fé em A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

João Fernandes está mostrando ao público o significado de “pagar o mal, com o bem” ao interpretar Joel em A Rainha da Pérsia. Após contrair lepra e precisar viver na rua, o personagem judeu segue com a fé inabalada.

Ao site oficial, ele definiu a relação entre Joel e o médico Himeneu, interpretado por Iran Malfitano, que esconde a origem judaica e acaba o ajudando a contragosto.

“O Joel dá a vida pela Palavra e entra na história para resgatar a fé do Himeneu, que cresceu em uma família de judeus, tem vergonha da sua própria história e vai para Susã, se esquecendo das suas verdadeiras raízes. Quando Himeneu encontra Joel, que inicia a história numa ascendência social, mas tem uma adversidade por causa da perseguição da época, ele não espera se deparar com tamanha fé”, conta.

Ao longo da história, Himeneu e sua esposa, Helen (Babi Borges), não gostam da convivência com Joel em frente à casa onde moram, já que o rapaz está com lepra e o desprezam. Apesar disso, o ator ressaltou que a convivência traz um impacto maior na trajetória do médico. “Ele transforma a vida de Himeneu, é o personagem com mais fé que já vi”, revela.

Joel nos ensina a agradecer pelo que temos em vez de só pedir pelo que não temos Divulgação/Seriella Productions

João avaliou, ainda, a importância da série e destacou o que aprendeu com o seu personagem.

“A Rainha da Pérsia vem para dar esse lugar feminino de protagonismo, moderno e com uma leitura sobre a história da nossa sociedade. E eu me identifico muito com as tramas contadas, principalmente a do Joel, que ajudou a aprofundar a minha fé”, conclui o ator.

