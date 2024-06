Julia Helen celebra papel em A Rainha da Pérsia: ‘Realização de um sonho’

Alto contraste

A estreia de A Rainha da Pérsia na RECORD marcou também o primeiro trabalho de Julia Helen na emissora. Na série, a atriz interpreta Ellarê, uma das candidatas à posição de concubina do rei Xerxes (Carlo Porto). Em entrevista ao site oficial, a artista relembrou o processo de preparação, as gravações no Marrocos e contou o quanto está feliz com esse passo tão importante em sua carreira.

“É a realização de um sonho na minha vida. É a minha primeira personagem na TV aberta, então é um presente maravilhoso”.

Julia define Ellarê como uma jovem guiada pela ambição e conta ter construído a personalidade dela com a ajuda da preparadora de elenco Rosana Garcia. “A preparação foi essencial para a construção da Ellarê. São muitas leituras até encontrarmos o caminho da personagem. Durante os estudos, entendi que por trás de toda a arrogância e soberba dela, há humanidade, e quero que todos esses sentimentos também sejam transmitidos ao público”.

Além disso, a atriz ainda participou de aulas de dança. “A Ellarê sabe dançar muito bem, então tive que aprender a ter essa desenvoltura e foi muito legal. A Dani Cavanellas, nossa professora, é maravilhosa e me auxiliou muito nos ensaios”.

O próximo desafio da intérprete de Ellarê foi gravar em locações espalhadas pelo Marrocos. “Foi uma experiência única ter gravado do outro lado do oceano. Levarei essa viagem comigo por toda a minha vida. Conhecemos a cultura do país africano, tivemos contato com uma equipe marroquina e até trabalhamos o idioma também, tentávamos falar em inglês e árabe com eles. Então foi muito interessante e divertido”.

Já no Brasil, o que chamou a atenção de Julia foram os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions. “O set e os cenários são diferenciados. Fiquei muito feliz com as gravações, foi especial para mim”.

A atriz ainda revelou que esse contato diário com os atores ajudou a desenvolver uma relação de amizade e parceria. “Todo o elenco é muito especial e nos conectamos muito rápido. Quando viajei para o Marrocos, não os conhecia, mas não demorou muito para que eu tivesse a sensação de conhecê-los há anos. E no Brasil, quando começaram as gravações, foi a mesma coisa, uma conexão absurda”.

Ao final, Julia confidenciou estar animada para que o público conheça Ellarê: “Meu coração está transbordando de alegria e gratidão. Tenho certeza que será lindo”.

