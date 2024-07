Léo Thomazini relembra participação em A Rainha da Pérsia: ‘Obra incrível’

Entrevistas |Gabriel Alberto, do site oficial

Alto contraste

A+

A-

Léo Thomazini interpretou Pantifes em A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

A Rainha da Pérsia tem apresentado ao público novos rostos e um deles foi o de Léo Thomazini. Após uma breve participação em Reis, o ator participou da superprodução como Pantifes, um oficial do exército de Leônidas (Dudu Pelizzari).

“Estou bem feliz com o personagem e [a série] é uma obra incrível. Sou novo na casa e só tenho a agradecer”, garantiu o ator ao site oficial.

O clima das gravações encantou Léo, que participou da série nas cenas que envolviam a guerra entre Pérsia e Esparta, a Batalha das Termópilas.

“O Pantifes é fiel aos seus princípios e tem uma relação muito próxima com o Leônidas. Ele entrega aquilo que promete”, destacou Léo.

As gravações da batalha envolveram muito sol e calor e, apesar de ser mais desafiador, o ator usou isso a seu favor.

“Você usa toda a adversidade que o tempo te proporciona, já chega mais pronto. Acaba sendo uma preparação”.

E a parte física foi tranquila para Léo, que já tem o condicionamento necessário para cenas de batalha, com muita movimentação.

“Não é um assunto que tenho dificuldade, tenho histórico de atividade física. O workshop foi algo novo, nesse ponto de saber como manusear todas essas armas e entender a coreografia ali. Foi uma delícia”.

Léo já conhecia Arturo de Cordova, que interpretou Efialtes, e apontou a dedicação e cumplicidade do colega de cena na sequência. Com Dudu Pelizzari, foi a primeira oportunidade de trabalhar junto com o ator.

“Foi superpositivo. Ele é do bem, espero trabalhar novamente com ele, porque foi um prazer. Dudu é muito profissional e merece estar nesse espaço que está”, elogiou.

Animado com o resultado final, o ator espera que o público se divirta e embarque na história de A Rainha da Pérsia: “Estou louco para ver toda a produção, tudo foi feito com muito cuidado”.

Acompanhe A Rainha da Pérsia de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD, com melhores momentos aos sábados, no mesmo horário. Para rever todos os episódios, é só acessar o PlayPlus.com.