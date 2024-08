Leonardo Medeiros finaliza trabalho como Hamã em A Rainha da Pérsia: ‘Personagem importante, mas odioso’ O vilão da trama foi executado na forca a mando do rei Xerxes (Carlo Porto) após ser desmascarado por Ester (Nathalia Florentino) Entrevistas|Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial 05/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/08/2024 - 02h00 ) ‌



Leonardo Medeiros finaliza trabalho como Hamã em A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

A Rainha da Pérsia emocionou o público da RECORD do começo ao fim de cada episódio. Um dos momentos de grande repercussão aconteceu quando Hamã (Leonardo Medeiros) foi desmascarado por Ester (Nathalia Florentino) e levado à forca que havia pedido para construir em sua casa para matar Mordecai (André Bankoff).

Leonardo Medeiros contou ao site oficial como foi dar vida ao grande vilão da história e que tem em Mordecai seu grande oponente e alvo de todo seu ódio e ressentimento.

“Dramaturgicamente, ele é um personagem importante, mas moralmente ele é odioso”, definiu o ator.

Leonardo prosseguiu a análise sobre Hamã e contou como tentou aprofundar as características dele, mesmo movido por um ressentimento difícil de ser explicado.

Hamã, personagem de Leonardo Medeiros é desmascarado por Ester (Nathalia Florentino) Divulgação/Seriella Productions

“Tentei imprimir no personagem essa insegurança porque acredito que esse tipo de ódio é um pouco inexplicável. Essa raiva toda é fruto de uma fragilidade de não saber lidar com o sucesso dos outros e com as próprias fraquezas. E isso em pessoas ressentidas, que trabalham nessa vibração do rancor, vira esse ódio que não tem a menor explicação”, opinou.

A fragilidade do vilão era demonstrada principalmente na relação com a esposa, Zeres (Izabella Bicalho), que também compartilhava dos mesmos sentimentos que o marido.

Hamã tem na esposa uma das maiores entusiastas do ódio Divulgação/Seriella Productions

“Ele demonstrava fragilidade no campo pessoal e da intimidade da casa dele. E tentei imprimir o humor também, porque senão o personagem ficaria muito duro, viraria um vilão desnecessário se fosse só a maldade e a raiva, meio sem profundidade”.

Na trama, desde o início, Hamã e a família são movidos pelo ódio aos judeus. Descendente dos amalequitas, o marido de Zeres culpava o povo de Mordecai e, a partir daí, tomou atitudes contra eles.

Inicialmente, alia-se a Artabano (Caetano O’Maihlan) e mata Enoch (Bruno Ahmed) na batalha contra os espartanos. Ao ser alçado a uma posição dentro da corte de Xerxes (Carlo Porto), se junta a Améstris (Camila Rodrigues) e então consegue o que mais buscava, o decreto que propõe o extermínio do povo judeu.

“O Hamã não tinha muita vida própria, estava sempre orbitando personagens fortes que o manipulavam com facilidade, porque ele mesmo só tinha o ódio, que é um sentimento que deixa a pessoa paralisada. Esses outros personagens que colocavam ele em ação”, destacou.

Hamã (Leonardo Medeiros) é executado na forca que construiu para Mordecai (André Bankoff) Divulgação/Seriella Productions

Para Leonardo, viver Hamã foi um grande desafio por ser um personagem difícil e com uma carga maior de cenas ao que estava habituado na casa.

“Foi um trabalho bem puxado, cansativo. Foi um personagem difícil, mas é sempre bom trabalhar na RECORD. Inevitavelmente, o ator se envolve com o personagem, tem que conviver com ele. É muito difícil, e mesmo na vida pessoal, quando se faz um personagem desses, as pessoas ficam com raiva e te olham atravessado, mas por outro lado é um reconhecimento de que foi um trabalho bem-feito”, ressaltou.

Leonardo Medeiros e André Bankoff se tornaram grandes amigos nos bastidores Divulgação/Seriella Productions

Durante meses, o ator morou no Rio de Janeiro para gravar as cenas de A Rainha da Pérsia e, aproveitou, para elogiar as relações construídas no período e também o diretor-geral da série, Leonardo Miranda:

“Uma das coisas incríveis desse tipo de trabalho é que a gente faz muitos amigos e conhece gente bacana. Acho que o principal responsável pelo sucesso é o Léo Miranda. O talento e a abordagem dele conseguem fazer algo muito impressionante. Já tinha trabalhado com ele, mas não nessa intensidade. Se alguém é o grande responsável, é ele. E fiz muitos amigos, como o André Bankoff e o Caetano O’Maihlan, moramos juntos no Rio e foi muito legal. É o que fica de mais duradouro”.

