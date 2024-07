Luckas Moura ressalta determinação de Neemias em A Rainha da Pérsia

Alto contraste

Luckas Moura é Neemias na série A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Após viver Amnon em Reis — A Consequência, Luckas Moura retorna à tela da RECORD, com o desafio de interpretar Neemias em A Rainha da Pérsia. Na trama, o ator vive um jovem obediente, que foi levado pelo pai para servir no palácio real, e seu personagem irá cruzar com a protagonista Ester (Nathalia Florentino).

Ao site oficial, Luckas relembrou os trabalhos em Jezabel (2019) e Reis (2023), como Noah e Amnon, respectivamente, e ressaltou que Neemias é bem diferente do seu último papel na RECORD.

“Ele é um pouco parecido com o Noah, ambos têm uma fé muito grande e são movidos por ela. O Neemias é humilde, sabe dos seus objetivos e o propósito que tem na vida”, destacou o ator.

Luckas, que já esteve no Marrocos para gravar Jezabel, reconhece a importância de voltar ao país após cinco anos com um novo desafio: “É muito bonito e proporciona uma imersão no personagem. É um país que dá essa energia e ajuda muito na construção do personagem, aquelas paisagens, os lugares que a gente gravou, tudo perfeito para a trama”, garantiu.

Além das cenas gravadas no país africano, Luckas apontou a grandiosidade dos cenários e os detalhes dos figurinos, que auxiliam na atuação na superprodução.

“Está maravilhoso. Os cenários estão incríveis e o Léo [Miranda], que é nosso diretor-geral, também faz um belo trabalho. Além disso, o figurino está lindo e impactante”.

Para finalizar, o ator ressaltou as reviravoltas da trama e o trabalho do elenco: “É uma série com muitos acontecimentos, do começo ao fim. A gente passa muito tempo gravando e focado, cada um no seu personagem e dando o seu melhor. Tenho certeza que está incrível”.

Acompanhe A Rainha da Pérsia de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Para rever todos os episódios, é só acessar o PlayPlus.com.

Elenco de A Rainha da Pérsia encara o desafio de definir personagens em poucas palavras:

