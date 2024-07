Marcos Breda analisa postura de Setar em A Rainha da Pérsia: ‘Consegue manter as aparências’ Veterano na RECORD, ator celebra mais um projeto na emissora e revela ter superado um desafio pessoal durante as gravações

Marcos Breda interpreta Setar em A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Veterano na RECORD, Marcos Breda é Setar em A Rainha da Pérsia, um dos sete sábios do rei Xerxes (Carlo Porto). Na série, o personagem é aliado de Améstris (Camila Rodrigues), mas guarda esse segredo com cautela e discrição. Em entrevista ao site oficial, o ator analisou o comportamento do personagem na trama e revelou ter superado um desafio pessoal durante as gravações.

“O Setar tem uma característica diferente dos outros seis sábios, ele é um traidor. O personagem não é leal ao rei Xerxes nem a rainha Ester (Nathalia Florentino), ele sempre esteve do lado da antiga rainha, a Améstris. Enxergo o Setar como alguém dissimulado e falso, mas também muito sutil e inteligente, pois ele consegue manter as aparências e seguir como parte daquele grupo onde todos confiam nele. Mas, na verdade, ele não é o que parece ser”.

Setar é um dos aliados de Améstris na série da RECORD Divulgação/Seriella Productions

Na trama, Setar compactua para que Améstris retome o poder da Pérsia e incentiva a rainha a praticar feitiços que ele mesmo a ensinou. “Tem até uma cena em que eles conversam sobre isso”.

Breda encara essa dualidade de Setar como um desafio fascinante de interpretação. “Ele é um vilão disfarçado que mantém o seu caráter oculto dos demais personagens. E em todos os trabalhos que faço, costumo sempre vestir a camiseta do personagem. Se ele é um vilão ou um mocinho não importa, o que importa é que eu consuma aquele personagem e as características dele. Não costumo ser preconceituoso com os meus papéis, pelo contrário, procuro entendê-los”.

Setar usa um cajado para se locomover Divulgação/Seriella Productions

Em meio a tantos sábios, uma característica única ajuda o público a identificar Setar em cena: o cajado. Além de compor o figurino, o acessório serviu como um apoio para Breda, que fraturou a perna esquerda em um acidente de moto e passou por seis cirurgias.

“Foi um pedido que fiz no início do trabalho. Solicitei um cajado para poder me apoiar porque estava mancando muito, então esse bastão que carrego em cena foi uma precaução prévia para a questão do machucado. Ao longo da série, foi cicatrizando e, hoje em dia, é apenas um adereço. Depois de seis cirurgias, estou finalmente me recuperando e até o final desse ano vou estar 100%. Mas todo o processo de gravação da série foi marcado por essa minha evolução. É muito legal ver que os colegas, os atores, a equipe e a direção acompanharam o Setar mancar cada vez menos. Muito embora eu, nas cenas, continue mancando por uma questão de composição do personagem”.

O ator também resgatou sua trajetória na emissora e celebrou a realização de mais um projeto na casa. “Já fiz vários trabalhos na RECORD e o que mais gosto de sublinhar é o prazer que tenho em voltar a trabalhar com essa equipe. Gostaria de agradecer ao diretor-geral Léo Miranda, aos diretores Rogerinho (Rogério Passos) e Carlo Milani, a equipe de camareiros, maquiadores, figurinistas, cenógrafos, câmeras, a todos. Entro no estúdio e me sinto em casa, e isso é uma das melhores coisas. A relação afetuosa que temos, de carinho, admiração e respeito, é tão importante quanto o personagem e a trama. Terminamos de gravar A Rainha da Pérsia em breve, é o meu sexto trabalho na emissora nos últimos 25 anos, o primeiro foi em 1999. Então já tenho uma história com a casa e espero que ela continue porque tenho muito prazer de escrever cada capítulo”.

Acompanhe Setar em A Rainha da Pérsia de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Os melhores momentos são exibidos aos sábados no mesmo horário.

