Nathalia Florentino, Carlo Porto e Camila Rodrigues celebram estreia de A Rainha da Pérsia

Alto contraste

A+

A-

Carlo Porto, Nathalia Florentino e Camila Rodrigues celebram a estreia de A Rainha da Pérsia (Divulgação/Seriella Productions)

A Rainha da Pérsia estreia no dia 17 de junho na tela da RECORD, e o elenco assistiu aos primeiros episódios da superprodução em uma sala de cinema no Rio de Janeiro. Em um clima de alegria e satisfação, Carlo Porto, Nathalia Florentino e Camila Rodrigues contaram ao site oficial sobre o momento de celebração com a equipe e os colegas de trabalho no evento organizado pela Seriella Productions.

Aplaudida e elogiada por elenco e direção, Nathalia Florentino, a Ester, não escondeu a emoção ao fim da sessão exclusiva de A Rainha da Pérsia:

“O sentimento é de muita gratidão em estar com essas pessoas, em aprender com elas diariamente e viver esse momento incrível. Estou sem palavras, meu coração está explodindo. Estou muito feliz!”.

Nathalia Florentino foi aplaudida e elogiada pelos colegas e se emocionou ao ver Ester na telona (Divulgação/Seriella Productions)

A atriz tem se preparado para viver a protagonista desde o fim do ano passado, e após uma intensa rotina de estudos e gravações, além da viagem ao Marrocos, viu Ester ganhar o mundo:

“Ainda não tinha assistido nada. É muito incrível porque tem a primeira leitura, a preparação, começa a gravar e tudo isso acontece agora diante dos nossos olhos”.

No início da história, o público vai conhecer Xerxes, personagem de Carlo Porto, o rei dos reis, soberano da Pérsia. O ator concordou com Nathalia ao comentar a alegria de conferir os primeiros episódios da superprodução: “Estou muito satisfeito. É o resultado do trabalho de uma equipe imensa e agora pode olhar para trás, para todo o nosso esforço e ver que valeu a pena. O processo de criação é difícil e, após ficar pronto, dá um alívio, pois deu certo. É muito gostoso”.

Carlo Porto, o Xerxes, destacou a satisfação em ver o trabalho ao lado do elenco e da equipe (Divulgação/Seriella Productions)

Ele apontou a grandiosidade da série e o uso da computação gráfica aliada às gravações de cenas no Marrocos, o que auxilia na construção da história de A Rainha da Pérsia.

“Acho que tudo soma e vem para dar essa grandiosidade. Estamos falando de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa foi imenso, precisava ter essa grandeza. E cumprimos a missão. Está lindo”.

Camila Rodrigues vive Améstris na série e destaca a complexidade da personagem (Divulgação/Seriella Productions)

Camila Rodrigues, que vive Améstris, a antagonista da série, destacou a complexidade da personagem, que logo de início vai exibir facetas:

“O público vai começar a questionar quem é ela. Qual a relação dela com os maridos e os filhos? O público vai ficar interessado em entender melhor a personagem. A gente trabalha tanto tempo, mergulha 100% todos os dias e ver as imagens, a história sendo contada é emocionante”.

Após assistirem aos episódios, o elenco da superprodução confraternizou e posou para fotos com a equipe no ambiente preparado pela Seriella Productions com elementos cenográficos da série.

Conheça a história de Ester, personagem de Nathalia Florentino, em A Rainha da Pérsia que estreia este mês na tela da RECORD.