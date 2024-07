Nathalia Florentino reflete sobre triunfo de Ester na defesa pelos judeus em A Rainha da Pérsia Protagonista comenta o drama vivido pela rainha na série ao revelar o segredo de sua origem e defender seu povo com fé e temor a Deus Entrevistas|Ana Mello e Gabriel Alberto, do site oficial 24/07/2024 - 17h19 (Atualizado em 24/07/2024 - 17h19 ) ‌



Nathalia Florentino comenta decisão de Ester em defender seu povo Divulgação/Seriella Productions

A Rainha da Pérsia emocionou o público ao mostrar a perseguição aos judeus por meio da figura de Hamã (Leonardo Medeiros) que, dominado pelo ódio, propôs a extinção de todo o povo. O decreto, aceito por Xerxes (Carlo Porto), ameaçou diretamente a vida de Mordecai (André Bankoff) e de todos os amigos judeus de Ester (Nathalia Florentino).

Desde o início da superprodução, os fãs entenderam que a rainha precisava esconder as origens judaicas, inclusive ao omitir o verdadeiro nome, Hadassa, para não sofrer nenhum tipo de violência. Ao site oficial, Nathalia Florentino explicou como essa questão se desenvolvia na época e na história contada pela RECORD.

“O que acontece [o decreto] é o que eles mais temiam dentro desse senso de urgência de vida ou morte em que eles viviam naquela época. Quando ela descobre tem um baque inicial de que o pior aconteceu. Ela entende que é o fim de tudo, mesmo estando em uma posição de privilégio e com a possibilidade de fazer algo, [naquele momento] se sente aprisionada e longe da família”, destacou a atriz.

Na trama, após o decreto, Ester começou a se comunicar secretamente com Mordecai para buscar uma saída para a situação. No entanto, a jovem rainha tenta encontrar as possibilidades que a posição na qual se encontra pode trazer para interceder junto ao povo perante o rei.

“É um momento de muita confusão e reflexão, e também da iluminação em que ela entende o propósito e vê o porquê de estar naquela posição que até então trouxe tantas dúvidas”, explicou Nathalia.

Para defender seu povo, Ester (Nathalia Florentino) vai até Xerxes (Carlo Porto) Divulgação/Seriella Productions

A atriz continuou e lembrou que Ester estava afastada de Xerxes por conta do choque cultural entre eles e a dificuldade de a judia compreender as escolhas do rei. Apesar do medo e da insegurança, ela entende que é preciso fazer algo e busca na fé as respostas que tanto procura:

“Vem a luz de ‘é por isso que estou aqui, porque sou a pessoa que vai ter a atitude e possibilidade de fazer algo, de tentar salvar o meu povo por mais que isso me leve à morte’. É um período de muitos questionamentos, mas também traz a renovação dessa fé. E isso é muito bonito, porque a humaniza muito. O sentir medo, mas ir com medo, com dúvida. E essa dúvida também se transforma. A partir do momento em que ela confia no propósito dela e segue adiante”.

Em uma sequência repleta de tensão e emoção, o público viu um Xerxes alterado com os assuntos reais e uma Ester à espera, orando em seu íntimo para que acontecesse o que Deus quisesse.

Ester foi até a sala do trono sem a permissão do rei, o que poderia custar sua morte. E, quando os soldados foram para cima dela, Xerxes estendeu o cetro, permitindo a presença da rainha.

A partir daí, Ester tenta tomar coragem para desmascarar Hamã e expor seu segredo para o rei.

Ester (Nathalia Florentino) desmascara Hamã (Leonardo Medeiros) Divulgação/Seriella Productions

Hamã é desmascarado

Para colocar o plano em ação, Ester pede um banquete junto a Xerxes e Hamã. No entanto, no primeiro encontro, a rainha não conseguiu revelar toda a conspiração do amalequita contra o rei e o povo judeu.

No segundo banquete, tudo vem à tona, em uma cena forte e aguardada pelos fãs da série.

Ester (Nathalia Florentino) revela que é judia a Xerxes (Carlo Porto) Divulgação/Seriella Productions

“É um momento de muita libertação. É uma história de muita dor e perseguição, de esconder as origens por sobrevivência. Eles não escondem por vergonha, mas para proteger a família. Então, essa atitude [da Ester] em cima do decreto, é de olhar nos olhos e enfrentar, mudar e revolucionar. E também de muito alívio, por mais que enfrentar possa custar a vida dela. Tem muita fé, confiança, luz e determinação e, acima de tudo, a liberdade de finalmente conseguir fazer algo sobre isso”, opinou Nathalia.

Ester expõe sua origem a Xerxes e revela que Hamã quer a destruição do seu povo. Revoltado, o rei manda o primeiro-ministro para a forca que tinha construído para matar Mordecai.

Acompanhe as emoções finais de A Rainha da Pérsia , às 21h, na tela da RECORD. Os melhores momentos serão exibidios no sábados no mesmo horário. Acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios quando e onde quiser!